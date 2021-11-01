Кто-то в рекламном отделе DICE конкретно опростоволосился.

Несколько часов назад DICE совместно с NVIDIA опубликовали специализированный трейлер Battlefield 2042, в котором рассказали о технологиях трассировки лучей, DLSS и NVIDIA Reflex. Всё было замечательно, пока в видео не промелькнул отрывок игрового процесса, частота кадров в котором была столь низка, что раздосадованные комментаторы тут же назвали данное видео «лучшей антирекламой» грядущей игры и обстреляли трейлер «дизлайками».

реклама

Проблемный отрывок начинается с отметки в 0 минут и 34 секунды видео: легко заметить, как на ночной карте при полёте на вертолёте частота кадров проседает даже ниже «кинематографического» минимума — по ощущениям, в районе 15—20 кадров в секунду.

анонсы и реклама 33% скидка на 4К 55" Samsung - смотри цену RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена -17000р на RTX 3070 ASUS 799 990р - цена 8K телека LG RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в ДВА раза В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Что это такое было — досадная ошибка или вопиюще слабая оптимизация — пока сказать трудно. По крайней мере, в рамках бета-тестирования игроки с подобными явлениями не встречались. Релиз Battlefield 2042 состоится 19 ноября.