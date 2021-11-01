Несколько часов назад DICE совместно с NVIDIA опубликовали специализированный трейлер Battlefield 2042, в котором рассказали о технологиях трассировки лучей, DLSS и NVIDIA Reflex. Всё было замечательно, пока в видео не промелькнул отрывок игрового процесса, частота кадров в котором была столь низка, что раздосадованные комментаторы тут же назвали данное видео «лучшей антирекламой» грядущей игры и обстреляли трейлер «дизлайками».
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Проблемный отрывок начинается с отметки в 0 минут и 34 секунды видео: легко заметить, как на ночной карте при полёте на вертолёте частота кадров проседает даже ниже «кинематографического» минимума — по ощущениям, в районе 15—20 кадров в секунду.
Что это такое было — досадная ошибка или вопиюще слабая оптимизация — пока сказать трудно. По крайней мере, в рамках бета-тестирования игроки с подобными явлениями не встречались. Релиз Battlefield 2042 состоится 19 ноября.