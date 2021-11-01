Также игра на PC поддерживает технологии DLSS и Reflex.

Те, кто хотят бескомпромиссного гейминга, покупают себе игровые компьютеры. И хотя в наши дни одна только видеокарта среднего класса стоит неплохой месячной зарплаты, но дело это, надеемся, поправимое, особенно с грядущим появлением (возвращением) третьего игрока на данном рынке. А чтобы показать, что PC действительно способен выдавать бескомпромиссные картинки игрового процесса, NVIDIA сегодня опубликовала соответствующий трейлер с демонстрацией Battlefield 2042 и рассказом о применённых в ней «зелёных» технологиях.

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Итак, самое главное — в Battlefield 2042 используется трассировка лучей, которая будет способствовать обеспечению более реалистичного глобального затенения. Во-вторых, технология «умного» сглаживания DLSS, позволяющая не жертвовать производительностью ради высокого качества картинки, ну и в-третьих, NVIDIA Reflex — технология, снижающая системную задержку, что особенно важно в боевиках от первого лица.

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Напоминаем, что Battlefield 2042 поступит в продажу 19 ноября на всех актуальных платформах.