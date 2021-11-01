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Новости Software Игнатий Колыско
Microsoft раньше времени «засветила» четыре дополнения для Halo Infinite
Ни названий, ни стоимости, ни наполнения пока нет.
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Внимательный пользователь Twitter под ником Aggiornamenti Lumia сумел заметить, что в магазине Microsoft Store появилась отдельная страница с цифровым набором раннего доступа для Halo Infinite. Там же была опубликована информация о первых четырёх DLC.

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Сам сборник может получить название Early Access Digital Bundle, в его состав входит и базовая версия Halo Infinite. Что до DLC, то пока нет никаких подсказок, которые помогли бы определить их размер или тему. Стоимость отдельно взятых DLC или же всего набора Early Access Digital Bundle тоже предстоит установить, равно как и дату релиза.

Halo Infinite поступит в продажу 8 декабря на PC и консолях Xbox двух поколений. Недавно энтузиасты сравнили графику современной версии игры с той, что демонстрировалась в 2020-м году. За прошедшее с того показа время Halo Infinite значительно преобразилась, похорошела и действительно стала походить на проект для текущего поколения консолей.

Энтузиасты с YouTube-канала ElAnalistaDeBits смогли заметить текстуры более высокого, по сравнению с версией образца 2020 года, разрешения, продвинутую систему работы освещения, высокую детализацию моделей персонажей, а также более чёткие текстуры, которые отвечают за значительную часть графического восприятия проекта глазами игрока.

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Также были добавлены эффекты постобработки (глубина резкости), а сама картинка стала лучше «играть красками». Проще говоря, без дела этот год 343 Industries явно не сидела, а скрупулёзно совершенствовала техническое исполнение Halo Infinite.

#microsoft #343 industries #halo infinite
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