Выше детализация, лучше освещение, чётче текстуры и выразительнее модели.

Несколько часов назад студия 343 Industries опубликовала обзорный видеоролик сюжетной кампании Halo Infinite. Отличный повод проверить проделанную за год работу, решили энтузиасты с YouTube-канала ElAnalistaDeBits, и оказались абсолютно правы: за минувший год Halo Infinite значительно преобразилась, похорошела и действительно стала походить на проект для текущего поколения консолей.

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Отмечены текстуры более высокого, по сравнению с версией образца 2020 года, разрешения, продвинутую систему работы освещения, высокую детализацию моделей персонажей, а также более чёткие текстуры, которые, собственно, и отвечают за значительную часть графического восприятия проекта глазами игрока. Добавлены эффекты постобработки, в частности, глубина резкости, а сама картинка стала лучше «играть красками». Проще говоря, без дела этот год 343 Industries явно не сидела, а скрупулёзно совершенствовала техническое исполнение Halo Infinite.

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Релиз Halo Infinite назначен на 8 декабря на PC и Xbox.