Всё, прецедент создан, теперь все будут повторять.

На прошлой неделе руководство Activision Blizzard после многомесячного скандала и невыносимо высокого на себя давления всё же «хрустнуло» и объявило об изменениях в компании. В течение ближайших пяти лет компания планирует на 50 % увеличить количество женщин и небинаров в рядах своих сотрудников, а также оперативно реагировать на все проявления притеснений и/или домогательств с соответствующими жёсткими мерами.

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В Ubisoft соответствующие изменения тоже назревают, но, по мнению сотрудников, недостаточно быстро. В частности, группа сотрудников Ubisoft опубликовала коллективное письмо в адрес руководства компании, в котором упоминает, насколько быстро произошли необходимые изменения в Activision Blizzard и насколько долго аналогичные изменения идут в их родной компании. Сотрудники Ubisoft выступают с требованиями уже на протяжении шестнадцати месяцев, тогда как Activision Blizzard «изменилась» всего за три месяца.

76 days later, Ubisoft offers a weak response to our key demands. We have the following statement.#EndAbuseInGaming #ABetterUbisoft pic.twitter.com/4IL4AjhjgP — ABetterUbisoft (@ABetterUbisoft) October 29, 2021

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Работники Ubisoft недовольны тем, что руководство компании практически не реагирует на жалобы на домогательства и/или притеснения по половым/гендерным признакам. Представители старой закалки справедливо отметят, что главное — результат (достойные видеоигры), а не то, кто занимается его достижением, но в современной западной социальной повестке подобные заявления недопустимы.