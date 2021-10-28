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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
В Activision Blizzard будут набирать больше женщин и небинаров, а Бобби Котик попросил уменьшить себе зарплату
Про сами игры там уже давно никто не говорит. А зачем?
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Тема с домогательствами в Activision Blizzard ещё долго будет оставаться на слуху: не все разработчики уволены, не все решения по реструктуризации приняты и не все персонажи из игр переименованы. nНовый повод для обсуждения темы «харрасмента» выдал сам Бобби Котик, опубликовав очередное письмо на фоне судебного разбирательства.

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Топ-менеджер компании рассказал о дальнейших планах руководства по урегулированию всех проблем, про себя самого он тоже поведал кое-что интересное.

Начнём с того, что Котик попросил совет директоров Activision Blizzard уменьшить ему зарплату до 62500 в год — это минимально возможное значение по закону Калифорнии. На время расследования Котик также откажется от других денежных выплат и бонусов. Переживать за главу компании не нужно: у него есть 600 миллионов долларов личного капитала.

Также в письме топ-менеджер признался, что впереди у руководства много тяжёлой работы, но «все поставленные цели будут обязательно достигнуты». Наконец, Бобби Котик рассказал о пяти новых инициативах, которые в ближайшем будущем станут внедряться во всех внутренних студиях Activision Blizzard.

  • 1. Политика полной нетерпимости к домогательствам. Правила поведения будут ужесточены, исключений ни для кого не будет. Если в ходе расследования выяснится, что тот или иной сотрудник виновен, то его уволят немедленно. Во всех подобных случаях увольнение станет главным инструментом воздействия.
  • 2. Activision Blizzard увеличит долю женщин и небинарных людей до 50%, дополнительно будет направлено 250 миллионов долларов инвестиций для привлечения талантливых людей из разных слоёв общества.
  • 3. Справедливая оплата труда и политика повышения осведомлённости среди сотрудников по этой теме. Издательство намерено добиваться честных выплат среди сотрудников всех групп и команд. В компании отметили, что в 2020 году женщины зарабатывали в среднем чуть больше мужчины. На чём основывается такая привязка к выплатам — вопрос другой.
  • 4. Регулярные оповещения касательно изменённых правил внутри компании. Сотрудники Activision Blizzard всегда будут в курсе, что изменяется в компании в данный момент — руководство обещает оперативно знакомить подчинённых с нововведениями.
  • 5. Полностью обновлённая система подачи исков в суд насчёт домогательств. Работники, которые столкнулись с проявлениями «харрасмента», смогут сразу подавать заявление в суд, без арбитража. Как это повлияет на общее настроение внутри отдельных коллективов — опять же, вопрос для отдельного большого обсуждения.
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Про разработку непосредственно игр Бобби Котик в своём послании ничего не написал.

#activision blizzard
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