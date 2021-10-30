То, что студии разработки игр, особенно, принадлежащие крупным компаниям, ни дня не сидят без дела — очевидно и закономерно так же, как то, что завтра будет рассвет и закат. Слишком уж дорого обходится необоснованное простаивание, поэтому издатели стараются его избегать. Вот и студия id Software, ещё не успевшая толком завершить контентную поддержку DOOM Eternal, уже потихоньку работает над своим новым проектом.
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В частности, студии требуются художники, аниматоры и другие, не связанные непосредственно с созданием «кода» специалисты. Каких-либо подробностей проекта пока нет, однако в описании вакансий указано, что разработчикам предстоит готовить новинку в «долгоиграющей культовой серии шутеров». Учитывая, что в распоряжении id Software две таких культовых серии — Quake и DOOM — данное описание может с равной вероятностью относиться к любой из них. Впрочем, принимая во внимание тот факт, что в серии DOOM есть новинки, а в Quake, если не считать провальной Quake Champions — нет, логично было бы предположить, что речь идёт именно о второй франшизе.
Последним новым проектом id Software стала вышедшая в прошлом году DOOM Eternal. Игра получила очень высокие пользовательские оценки, возродив тем самым веру в способности id’овцев к созиданию.