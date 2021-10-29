Прагматичный подход.

Анонсированный ещё летом прошлого года «некстгенный» (на тот момент) проект Pragmata от Capcom так давно не появлялся в поле зрения игровых изданий, что мы, признаться откровенно, уже полностью забыли о его существовании. Когда игру забывают — это плохо, поэтому Capcom позволила себе выйти на связь и напомнить о том, что производство Pragmata продолжается и идёт согласно плану.

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Важно помнить, что Pragmata создаётся силами молодых, но горячих и богатых новыми идеями сотрудников Capcom. Возможно, именно поэтому компания лишний раз не нагнетает вокруг проекта «хайп».

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Тем не менее, на бумаге проект выглядит достаточно амбициозно: научно-фантастический сеттинг, космические пространства, высокие технологии. Настолько высокие, что Pragmata обозначена к релизу только на PC и консолях текущего поколения. К таковым, считаем, уже пора причислять PlayStation 5 и Xbox Series.