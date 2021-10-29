Вчера вечером до прилавков наконец-то добралась Age of Empires IV — первая действительно новая игра культовой серии за последние шестнадцать лет. Логично было предположить, что запуск новинки привлечёт к себе внимание многих любителей стратегий в реальном времени. Так оно и произошло; насколько объективно успешным выдался старт, ещё только предстоит выяснить, но базовой статистикой мы владеем — так, пиковый «онлайн» Age of Empires IV в Steam составил без малого 55 тысяч человек.
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Теперь самое главное — как интерпретировать данную статистику? Много это или мало? Если брать в расчёт игры серии Age of Empires, включая наиболее популярные в кругу стратегов Age of Empires II HD Edition и Definitive Edition, то запуск четвёртой номерной части действительно успешен: у переиздания и ремастера «двойки», например, пиковые «онлайны» составляют около 28 и 39 тысяч игроков соответственно.
Если же сравнивать с другими высокобюджетными проектами, стартовые «онлайны» которых порой превышают 100 тысяч и иногда доходят до миллиона игроков, то успех Age of Empires IV на их фоне меркнет. Впрочем, жанр стратегий всегда был менее популярным, чем RPG и шутеры, да и фактор выходных ещё только предстоит как следует оценить: не исключено, что в ближайшие дни стартовый рекорд Age of Empires IV будет побит.
Игроки тепло приняли новинку: средневзвешенный пользовательский рейтинг Age of Empires IV в Steam сейчас составляет 82 %.