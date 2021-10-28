Разработчики из студии Stunlock представили свежий геймплейный ролик V Rising, который получил название A Gothic World. Если вдруг кто призабыл, речь идёт о многопользовательском экшене с элементами выживания, где особый акцент делается на вампирской тематике. Игроку в V Rising, например, придётся заниматься обустройством личного замка, вести охоту на людей (вампиры же!) и пытаться выжить.
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Свежий трейлер вампирского «выживастика» посвящён демонстрации прекрасных особенностей здешнего мира, населённого страшными тварями. В прошлом месяце разработчики показывали тот самый замок, который придётся обставлять игроку.
Если вас проект от студии Stunlock заинтересовал, то нужно обязательно оформить заявку на участие в бета-тестировании — сделать это можно прям на официальном сайте.