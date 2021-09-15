Геймплейный трейлер V Rising — вампирского экшена с досконально проработанными элементами выживания
Разработчики из Stunlock Studios совместно с игровым изданием IGN опубликовали на YouTube-канале последнего геймплейный трейлер V Rising. Это многопользовательский экшен с элементами выживания, в котором особый акцент делается на вампирской тематике. Напомним, анонс игры состоялся ещё в мае, но интригующие подробности появляются только сейчас. Мы теперь точно знаем, что игроку в V Rising придётся заниматься обустройством личного замка, вести охоту на людей (вампиры же!) и пытаться выжить.
реклама
Действие V Rising происходит в суровом готическом мире, насквозь пропитанном вампирской тематикой. Герой просыпается в гробу, приводит себя в порядок и практически сразу отправляется на строительство и дальнейшее обустройства жилища. Процесс возведения замка показан тут достаточно подробно: сбор камней и дерева, борьба с дикими зверями, поиски укрытия от яркого солнца. Но самое интересное начинается потом, ведь игроку придётся долго и скрупулёзно возводить неприлично огромные помещения замка, расставляя там мебель, развешивая картины и занимаясь благоустройством внешней территории.
реклама
Охота на людей в трейлере тоже показана: герой в кампании других персонажей отправляется творить бесчинство в деревню под покровом ночи. Кровь, акробатический приёмы с применением холодного оружия, рачленёнка — всё присутствует.
V Rising пока запланирована только для PC, в Steam у проекта есть своя страничка с подробным описанием.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила