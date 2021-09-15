Разработчики из Stunlock Studios совместно с игровым изданием IGN опубликовали на YouTube-канале последнего геймплейный трейлер V Rising. Это многопользовательский экшен с элементами выживания, в котором особый акцент делается на вампирской тематике. Напомним, анонс игры состоялся ещё в мае, но интригующие подробности появляются только сейчас. Мы теперь точно знаем, что игроку в V Rising придётся заниматься обустройством личного замка, вести охоту на людей (вампиры же!) и пытаться выжить.

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Действие V Rising происходит в суровом готическом мире, насквозь пропитанном вампирской тематикой. Герой просыпается в гробу, приводит себя в порядок и практически сразу отправляется на строительство и дальнейшее обустройства жилища. Процесс возведения замка показан тут достаточно подробно: сбор камней и дерева, борьба с дикими зверями, поиски укрытия от яркого солнца. Но самое интересное начинается потом, ведь игроку придётся долго и скрупулёзно возводить неприлично огромные помещения замка, расставляя там мебель, развешивая картины и занимаясь благоустройством внешней территории.

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Охота на людей в трейлере тоже показана: герой в кампании других персонажей отправляется творить бесчинство в деревню под покровом ночи. Кровь, акробатический приёмы с применением холодного оружия, рачленёнка — всё присутствует.

V Rising пока запланирована только для PC, в Steam у проекта есть своя страничка с подробным описанием.