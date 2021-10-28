Разработчики ролевой игры Pathfinder: Wrath of the Righteous поспешили сообщить, что крупное обновление 1.1.0i перешагнуло стадию бета-тестирования и стало доступно для всех игроков. Мы писали об этом патче в прошлой заметке. Ещё на прошлой неделе стало понятно, что это очень большое обновление, вносящее положительные изменения в многочисленные аспекты игры.
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Из-за огромного списка изменений уместить весь «патчноут» в интерфейсе уведомлений Steam не получилось, авторам даже пришлось размещать текст в документе Google Docs.
Исправлений в крупном обновлении 1.1.0i действительно сосредоточено много. Авторы Pathfinder «перелопатили» множество квестов, внесли изменения в поведения камеры на некоторых локациях, спустили на землю некоторые модели (раньше они буквально висели в воздухе), исправили кое-что в системе выдачи достижений, оптимизировали отображение эффектов от заклинаний, «причесали» интерфейс и много чего другого сделали.
В самом актуальном сообщении от Owlcat Games упоминаются также следующие правки:
- улучшены визуал и производительность множества локаций;
- улучшен визуал множества персонажей;
- исправлены различные неточности в реактивности на выборы игрока, например, появление каких-то персонажей там, где их быть не должно;
- улучшена работа верховой езды в походовом режиме и исправлен еще один баг с рывком;
- в интерфейсе теперь проще различить, какие свитки игрок может выучить;
- крестовый поход претерпел множество улучшений, в частности теперь можно управлять армиями из интерфейса крестового похода (из штаба).
Pathfinder: Wrath of the Righteous поступила в продажу на PC (Steam, GOG и Epic Games Store) в начале сентября. На консолях данная ролевая игра появится 1 марта будущего года. В магазине Valve у проекта от Owlcat Games есть 81 % рейтинга на основании более 8,7 тысячи отзывов.