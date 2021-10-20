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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Авторы ролевой игры Pathfinder: Wrath of the Righteous выпустили первый большой патч
Список изменений — запредельно большой.
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Ролевая игра Pathfinder: Wrath of the Righteous получила первое большое обновление, которое вносит положительные изменения в многочисленные аспекты игры. На странице с описанием патча в Steam разработчики написали, что из-за огромного списка изменений уместить полностью весь текст в интерфейсе уведомлений магазина не получается. Поэтому всем желающим стоит ознакомиться с «патчноутом» по ссылке на документ Google Docs.

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Размер патча 1.1.0 тоже получился исполинским, разработчикам из Owlcat Games сначала даже пришлось опубликовать его в бета-ветке. И для скачивания обновления владельцам игры нужно будет переключится на нужную ветку в клиенте Steam.

Исправлений в патче действительно сосредоточено много. Авторы Pathfinder «перелопатили» множество квестов, внесли изменения в поведения камеры на некоторых локациях, спустили на землю некоторые модели (раньше они буквально висели в воздухе), исправили кое-что в системе выдачи достижений, оптимизировали отображение эффектов от заклинаний, «причесали» интерфейс и много чего другого сделали. Право слово, тут лучше самолично ознакомиться с огромным списком изменений и убедиться.

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Pathfinder: Wrath of the Righteous поступила в продажу на PC (Steam, GOG и Epic Games Store) в начале сентября. На консолях данная ролевая игра появится 1 марта будущего года. В магазине Valve у нового творения Owlcat Games есть 80% рейтинга на основании более 8,7 тысячи отзывов.

#owlcat games #pathfinder wrath of the righteous
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