Ролевая игра Pathfinder: Wrath of the Righteous получила первое большое обновление, которое вносит положительные изменения в многочисленные аспекты игры. На странице с описанием патча в Steam разработчики написали, что из-за огромного списка изменений уместить полностью весь текст в интерфейсе уведомлений магазина не получается. Поэтому всем желающим стоит ознакомиться с «патчноутом» по ссылке на документ Google Docs.
реклама
Размер патча 1.1.0 тоже получился исполинским, разработчикам из Owlcat Games сначала даже пришлось опубликовать его в бета-ветке. И для скачивания обновления владельцам игры нужно будет переключится на нужную ветку в клиенте Steam.
Исправлений в патче действительно сосредоточено много. Авторы Pathfinder «перелопатили» множество квестов, внесли изменения в поведения камеры на некоторых локациях, спустили на землю некоторые модели (раньше они буквально висели в воздухе), исправили кое-что в системе выдачи достижений, оптимизировали отображение эффектов от заклинаний, «причесали» интерфейс и много чего другого сделали. Право слово, тут лучше самолично ознакомиться с огромным списком изменений и убедиться.
Pathfinder: Wrath of the Righteous поступила в продажу на PC (Steam, GOG и Epic Games Store) в начале сентября. На консолях данная ролевая игра появится 1 марта будущего года. В магазине Valve у нового творения Owlcat Games есть 80% рейтинга на основании более 8,7 тысячи отзывов.