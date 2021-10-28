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Новости Software Михаил Андреев
Авторы провального боевика Aliens Fireteam Elite зачем-то рассказали о планах по контентной поддержке проекта
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По статистике, кооперативный боевик Aliens Fireteam Elite во вселенной «Чужих» можно с чистой совестью называть абсолютным провалом: от стартового «онлайна» не осталось даже духа, к геймплею тоже имеются претензии; в общем, одно большое разочарование. Однако разработчики из Cold Iron Studios будто пытаются не замечать катастрофического положения своего проекта и даже намереваются поддерживать его новым контентом как минимум до третьего квартала следующего года.

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Так, например, на сегодняшний день в Aliens Fireteam Elite уже доступен первый набор дополнительного контента в лице набора Phalanx, четырёх новых видов оружия и пяти элементов косметических усовершенствований. До третьего квартала 2022-го года включительно проект пополнится ещё несколькими новыми игровыми режимами, дополнительными функциями, новым оружием, обвесами, перками, косметикой и карточками вызова.

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Трудно сказать, на что рассчитывает коллектив Cold Iron Studios. Вряд ли выпуск нового контента поможет Aliens Fireteam Elite внезапно стать популярной настолько, чтобы оправдать вкладываемые в поддержку игры ресурсы и усилия. Слишком уж серьёзное падение — после такого игры обычно не восстанавливаются.

#aliens fireteam #aliens fireteam elite
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