Абсолютно закономерный, ожидаемый итог.

В конце августа на свет появился кооперативный боевик Aliens Fireteam Elite во вселенной «Чужих». Проект получил очень сдержанные оценки прессы и чуть более тёплые — от простых игроков. Но время показало, что пресса всё же была права: по состоянию на сегодняшний день от «онлайна» проекта не осталось и следа.

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Если на старте продаж пиковое количество игроков в Aliens Fireteam Elite достигало 15 тысяч человек и даже выше, то на сегодняшний день максимальный «онлайн» проекта составлял 946 человек, а на момент написания данной заметки — и вовсе 301 человек.

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Учитывая, что Aliens Fireteam Elite получает в основном положительные пользовательские отзывы, можно предположить, что проект стал жертвой недостаточно активного маркетинга. Увы, но в современном мире, когда игр много, а свободное время у людей — константа — необходимо тщательнее подходить к вопросу предпродажной подготовки своего проекта, иначе велик риск остаться не у дел.