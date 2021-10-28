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Новости Software Игнатий Колыско
В продажу поступила Moonglow Bay – инди-приключение с милой воксельной графикой, рыбалкой и кооперативом
Игроки пока не в восторге. А жаль.
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Разработчики из инди-студии Bunnyhug выпустили в продажу Moonglow Bay – ролевой симулятор владельца рыбного магазина. Изначально проект должен был выйти ещё 7 октября, но за неделю до релиза дату перенесли. Только сейчас Moonglow Bay стала доступна на PC, Xbox One и Xbox Series X|S. Дополнительно игра оказалась в библиотеке Game Pass, о чём было объявлено ещё в марте текущего года.

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Действие Moonglow Bay происходит на восточном побережье Канады в 1980-х годах. На самом деле, время и место действия в отношении данной игры — весьма условные понятия. Использование воксельной графики и мягких цветов нивелируют задумки сценаристов по части выбора предыстории — всё уходит на второй план.

Moonglow Bay предлагает незамысловатый геймплей с рыбалкой, кулинарией, общением с другими жителями побережья и покупателями в магазине. В рекламных роликах геймплей выглядел очень милым, но у игроков сложилось иное впечатление.

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На момент написания данной заметки в Steam у творения инди-студии Bunnyhug есть только 66 % рейтинга на основании 66 обзоров (забавные цифры, да). Милая воксельная графика, медитативный геймплей с поддержкой кооператива не вдохновили доморощенных рецензентов./p>

#bunnyhug #moonglow bay
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