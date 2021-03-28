Xbox Indie Showcase: S.T.A.L.K.E.R. 2 включена в библиотеку Game Pass, компания Microsoft озвучила доходы инди-разработчиков
В рамках прошедшего мероприятия Xbox Indie Showcase представители игрового подразделения компании Microsoft дали понять, какие будущие игры будут доступны с первого дня релиза в сервисе Xbox Game Pass. Причём, эта информация является актуальной не только в отношении Xbox Series X|S, но и для PC.
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Все пользователи, оформившие платную подписку на игровой сервис, могут рассчитывать на получение следующих проектов прямо со старта их продаж:
- Art of Rally (Xbox Series X|S, Xbox One, xCloud);
- Astria Ascending (Xbox Series X|S, Xbox One, xCloud);
- Backbone (Xbox Series X|S, Xbox One, xCloud);
- Boyfriend Dungeon (Xbox Series X|S, Xbox One, PC);
- Craftopia (Xbox Series X|S, Xbox One, PC);
- Dead Static Drive (Xbox Series X|S, Xbox One, PC);
- Edge of Eternity (Xbox Series X|S, Xbox One, xCloud);
- Hello Neighbor 2 (Xbox Series X|S, Xbox One, xCloud);
- Library of Ruina (Xbox Series X|S, Xbox One, xCloud);
- Little Witch in the Woods (Xbox Series X|S, Xbox One, xCloud);
- Moonglow Bay (Xbox Series X|S, Xbox One, xCloud);
- Narita Boy (Xbox Series X|S, Xbox One, xCloud);
- Nobody Saves the World (Xbox Series X|S, Xbox One, xCloud);
- Omno (Xbox Series X|S, Xbox One, xCloud);
- Recompile (Xbox Series X|S, Xbox One, xCloud, PC);
- Sable (Xbox Series X|S, Xbox One, PC);
- Second Extinction (Xbox Series X|S, Xbox One);
- She Dreams Elsewhere (Xbox Series X|S, Xbox One, PC);
- S.T.A.L.K.E.R. 2 (Xbox Series X|S, PC);
- The Ascent (Xbox Series X|S, Xbox One, xCloud, PC);
- Undungeon (Xbox Series X|S, Xbox One, xCloud, PC);
- Way to the Woods (Xbox Series X|S, Xbox One, xCloud);
- The Wild at Heart (Xbox Series X|S, Xbox One).
Также представители Microsoft рассказали кое-что интересное об инди-разработчиках, выпускающих свои игры в рамках партнёрской программы ID @ Xbox. Оказывается, за всё время существования оной девелоперы маленьких проектов суммарно заработали более $2 миллиардов. Эту информацию обнародовал руководитель партнёрской программы Крис Карла во время шоу Xbox Indie Showcase, где было анонсировано превеликое множество новых инди-продуктов.
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Программа ID @ Xbox существует более семи лет, она была запущена в 2014 году, с её помощью в свет вышло более двух тысяч игр.
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