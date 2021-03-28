В рамках прошедшего мероприятия Xbox Indie Showcase представители игрового подразделения компании Microsoft дали понять, какие будущие игры будут доступны с первого дня релиза в сервисе Xbox Game Pass. Причём, эта информация является актуальной не только в отношении Xbox Series X|S, но и для PC.

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Все пользователи, оформившие платную подписку на игровой сервис, могут рассчитывать на получение следующих проектов прямо со старта их продаж:

Art of Rally (Xbox Series X|S, Xbox One, xCloud);

Astria Ascending (Xbox Series X|S, Xbox One, xCloud);

Backbone (Xbox Series X|S, Xbox One, xCloud);

Boyfriend Dungeon (Xbox Series X|S, Xbox One, PC);

Craftopia (Xbox Series X|S, Xbox One, PC);

Dead Static Drive (Xbox Series X|S, Xbox One, PC);

Edge of Eternity (Xbox Series X|S, Xbox One, xCloud);

Hello Neighbor 2 (Xbox Series X|S, Xbox One, xCloud);

Library of Ruina (Xbox Series X|S, Xbox One, xCloud);

Little Witch in the Woods (Xbox Series X|S, Xbox One, xCloud);

Moonglow Bay (Xbox Series X|S, Xbox One, xCloud);

Narita Boy (Xbox Series X|S, Xbox One, xCloud);

Nobody Saves the World (Xbox Series X|S, Xbox One, xCloud);

Omno (Xbox Series X|S, Xbox One, xCloud);

Recompile (Xbox Series X|S, Xbox One, xCloud, PC);

Sable (Xbox Series X|S, Xbox One, PC);

Second Extinction (Xbox Series X|S, Xbox One);

She Dreams Elsewhere (Xbox Series X|S, Xbox One, PC);

S.T.A.L.K.E.R. 2 (Xbox Series X|S, PC);

The Ascent (Xbox Series X|S, Xbox One, xCloud, PC);

Undungeon (Xbox Series X|S, Xbox One, xCloud, PC);

Way to the Woods (Xbox Series X|S, Xbox One, xCloud);

The Wild at Heart (Xbox Series X|S, Xbox One).

Также представители Microsoft рассказали кое-что интересное об инди-разработчиках, выпускающих свои игры в рамках партнёрской программы ID @ Xbox. Оказывается, за всё время существования оной девелоперы маленьких проектов суммарно заработали более $2 миллиардов. Эту информацию обнародовал руководитель партнёрской программы Крис Карла во время шоу Xbox Indie Showcase, где было анонсировано превеликое множество новых инди-продуктов.

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Программа ID @ Xbox существует более семи лет, она была запущена в 2014 году, с её помощью в свет вышло более двух тысяч игр.