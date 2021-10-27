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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
DOOM Eternal получила большой патч 6.66 с новым режимом, картой и другими бонусами
Обновление бесплатное. Совсем.
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26 октября компания id Software выпустила патч с пафосным индексом 6.66 для «мясного» шутера DOOM Eternal. Крупное бесплатное обновление добавило в игру «Режим орды», Battlemode 2.0 и многое другое. Обо всех изменениях можно прочитать на официальном сайте, а мы пройдёмся по самому главному.

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Итак, в рамках нового режима (в оригинале — Horde Mode) для прохождения открыты три миссии из DOOM Eternal и обеих частей дополнения The Ancient Gods. Собственно, сама «орда» здесь — это постоянно прибывающие демоны, которых нужно оперативно уничтожать. Игрок начинает каждую такую миссию в кампании с дробовиком и тремя жизнями. По мере развития событий можно будет подбирать новые единицы оружия и прочих мелочей.

Миссия в «Режиме орды» разбивается на пять этапов, в каждом из них есть сама битва с демонами на арене, бой на скорость и решение несложной головоломки. После завершения задания игрок получает очки, за прохождение этапов будут открываться новые единицы оружия. Игроки, прошедшие все миссии, могут рассчитывать на разблокировку обликов для Палача и прописку в таблице лидеров с привязкой к уровню сложности.

Обновлённый многопользовательский режим Battlemode 2.0 может похвастаться полноценной рейтинговой системой, которая учитывает серию побед игрока и подбирает ему противников, сопоставимых по уровню мастерства. Соответственно, в Battlemode 2.0 появилась таблица лидеров, за попадание в которую можно будет получить мелкие награды.

Из других нововведений патча 6.66 следует отметить следующее:

  • добавленная карта «Крепость»;
  • доступный для отыгрыша демон Рыцарь Ужаса;
  • изменённый баланс отдельных пушек;
  • возможность выбирать музыку в главном меню;
  • два новых мастер-уровня: «Копьё Мира» и «Ядро Марса», за прохождение которых на разных уровнях сложности полагаются награды.

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Патч доступен для загрузки на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S. На консоли Nintendo Switch «заплатка» выйдет чуть позже.

#bethesda softworks #id software #doom eternal
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