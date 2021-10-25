По мере приближения к релизу Halo Infinite разработчики проекта всё активнее начинают выходить на связь и рассказывать о различных элементах грядущей игры. Сегодня нашему вниманию представили обзорный видеоролик сюжетной кампании, в котором ожидаемо засветился Мастер Чиф и были продемонстрированы основные элементы игрового процесса.
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В видео продемонстрированы оружие и экипировка нашего героя, возможность улучшать своё снаряжение, получая дополнительные функции и особенности, управление техникой, в том числе воздушной, перестрелки и прочие элементы, без которых немыслима ни одна игра серии Halo.
По словам разработчиков, кампания в Halo Infinite является самой масштабной в серии. По сюжету, Мастер Чиф пытается выяснить, что случилось с Кортаной, и поиски ответов приводят его в мир Зета, где нашего героя встречают отнюдь не дружелюбные местные обитатели.
Релиз Halo Infinite назначен на 8 декабря на PC и Xbox текущего и прошлого поколений.