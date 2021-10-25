В нём есть, на что посмотреть.

По мере приближения к релизу Halo Infinite разработчики проекта всё активнее начинают выходить на связь и рассказывать о различных элементах грядущей игры. Сегодня нашему вниманию представили обзорный видеоролик сюжетной кампании, в котором ожидаемо засветился Мастер Чиф и были продемонстрированы основные элементы игрового процесса.

реклама

В видео продемонстрированы оружие и экипировка нашего героя, возможность улучшать своё снаряжение, получая дополнительные функции и особенности, управление техникой, в том числе воздушной, перестрелки и прочие элементы, без которых немыслима ни одна игра серии Halo.

По словам разработчиков, кампания в Halo Infinite является самой масштабной в серии. По сюжету, Мастер Чиф пытается выяснить, что случилось с Кортаной, и поиски ответов приводят его в мир Зета, где нашего героя встречают отнюдь не дружелюбные местные обитатели.

анонсы и реклама RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена -17000р на RTX 3070 ASUS RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь -39 000р на MSI RTX 3080 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза -35000р на RTX 3080 MSI Gaming В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Релиз Halo Infinite назначен на 8 декабря на PC и Xbox текущего и прошлого поколений.