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Новости Software Игнатий Колыско
Пользователям смартфонов разрешат удалять предустановленное отечественное ПО не раньше весны будущего года
Готовится проект поправок к соответствующему закону.
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Пользователи мобильных устройств получат возможность удалять предустановленные приложения не раньше весны будущего года. Соответствующее заявление опубликовал «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник в Минцифры. Журналистам издания также удалось выяснить, что проект поправок к постановлению правительства о предустановке отечественных приложений от 18 ноября 2020 года будет принят до конца текущего года. Часть требования законопроекта должна была вступить уже с 1июня, но «принятие документа затянулось из-за согласования между ведомствами».

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Напомним, согласно проекту, производители смартфонов, планшетов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart-TV должны будут обеспечить возможность удаления предустановленных приложений. В министерстве уточняли, что требование сделать приложения удаляемыми будет также касаться и российских программ, предустановленных по закону. Дополнительно стало известно, что производители устройств смогут брать с разработчиков обязательного к предустановке отечественного ПО плату за установку их сервисов на «более благоприятных условиях».

Ранее мы писали о том, что ФАС выступила против расширения списка приложений для предустановки на смартфоны. В службе полагают, что российские платформы и так лидируют в указанных нишах, поэтому дополнительное продвижение им не нужно. А вот например, отечественный софт для видеоконференций в список для предустановки можно включить, ведь ему сложно конкурировать с зарубежными аналогами.

Тогда же стало известно, что требование предустановки отечественного ПО на смартфоны и планшеты пока не привело к росту спроса. Директор по развития TrueConf (разрабатывает отечественный сервис ВКС) Дмитрий Одинцов ранее писал, что большинство пользователей просто удаляют такие приложения с устройств. Сервисы ВКС вполне могут существовать без обязательной предустановки, полагает он, поскольку «это одна из самых востребованных технологий».

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Представители ФАС считают, что механизм включения приложений на смартфоны призван уравнять положение российских сервисов, которых нет на устройствах, и иностранных, которые предустановлены по умолчанию.

#отечественное по #фас
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