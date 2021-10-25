Пользователи мобильных устройств получат возможность удалять предустановленные приложения не раньше весны будущего года. Соответствующее заявление опубликовал «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник в Минцифры. Журналистам издания также удалось выяснить, что проект поправок к постановлению правительства о предустановке отечественных приложений от 18 ноября 2020 года будет принят до конца текущего года. Часть требования законопроекта должна была вступить уже с 1июня, но «принятие документа затянулось из-за согласования между ведомствами».
реклама
Напомним, согласно проекту, производители смартфонов, планшетов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart-TV должны будут обеспечить возможность удаления предустановленных приложений. В министерстве уточняли, что требование сделать приложения удаляемыми будет также касаться и российских программ, предустановленных по закону. Дополнительно стало известно, что производители устройств смогут брать с разработчиков обязательного к предустановке отечественного ПО плату за установку их сервисов на «более благоприятных условиях».
Ранее мы писали о том, что ФАС выступила против расширения списка приложений для предустановки на смартфоны. В службе полагают, что российские платформы и так лидируют в указанных нишах, поэтому дополнительное продвижение им не нужно. А вот например, отечественный софт для видеоконференций в список для предустановки можно включить, ведь ему сложно конкурировать с зарубежными аналогами.
Тогда же стало известно, что требование предустановки отечественного ПО на смартфоны и планшеты пока не привело к росту спроса. Директор по развития TrueConf (разрабатывает отечественный сервис ВКС) Дмитрий Одинцов ранее писал, что большинство пользователей просто удаляют такие приложения с устройств. Сервисы ВКС вполне могут существовать без обязательной предустановки, полагает он, поскольку «это одна из самых востребованных технологий».
Представители ФАС считают, что механизм включения приложений на смартфоны призван уравнять положение российских сервисов, которых нет на устройствах, и иностранных, которые предустановлены по умолчанию.