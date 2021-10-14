На то есть причины.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила против включения в перечень приложений для предустановки на смартфоны маркетплейсов, сервисов электронных и аудиокниг и аудиостриминга. В службе полагают, что российские платформы и так лидируют в указанных нишах, поэтому дополнительное продвижение им не нужно. А вот например, отечественный софт для видеоконференций в список для предустановки можно включить, ведь ему сложно конкурировать с зарубежными аналогами.

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Представители ФАС считают, что механизм включения приложений на смартфоны призван уравнять положение российских сервисов, которых нет на устройствах, и иностранных, которые предустановлены по умолчанию.

Журналистам издания «Коммерсантъ» удалось установить, что АЦ направлял в ФАС на анализ замечания рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» к проекту Минцифры, который выдвинули на общественное обсуждение ещё в сентябре. Напомним, упомянутый проект дополняет перечень обязательного к предустановке ПО сервисами электронных книг, музыки, маркетплейсами и так далее.

Требование предустановки отечественного ПО на смартфоны и планшеты пока не привело к росту спроса. Директор по развития TrueConf (разрабатывает отечественный сервис ВКС) Дмитрий Одинцов утверждает, что большинство пользователей просто удаляют такие приложения с устройств. Сервисы ВКС вполне могут существовать без обязательной предустановки, полагает он, поскольку «это одна из самых востребованных технологий».

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Напомним, с 1 апреля текущего года закон «О защите прав потребителей» запрещает продажу «отдельных видов технически сложны товаров» без предварительной установки российских приложений. Данное ограничение является актуальным по отношению ко всем находящимся в продаже в России устройствам, произведённым после указанной даты. Изначально норма закона должна была вступить в силу 1 июля 2020 года, но её введение два раза откладывалось. Подробнее о законе и списках приложений для предустановки можно прочитать в нашей прошлой заметке.