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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Энтузиасты сравнили Age of Empires IV на высоких и низких настройках графики
Специально для тех, кто считает местные высокие настройками смехотворно низкими.
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Сегодня было снято эмбарго на публикацию обзоров на Age of Empires IV. Рецензенты уже поделились своими мнениями об игре, заявив, что перед нами достойное (хоть и не без недостатков) продолжение франшизы, которое определённо стоит внимания каждого любителя стратегий в реальном времени. Параллельно с этим стали появляться первые видеоролики по теме; в частности, авторы YouTube-канала ElAnalistaDeBits опубликовали видео, в котором продемонстрировали наглядное сравнение Age of Empires IV на высоких и низких настройках графики.

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Как и следовало ожидать, разница в графическом исполнении при таком сравнении не может не бросаться в глаза: по внешнему виду Age of Empires IV на низких настройках «стареет» на пару десятков лет. Так, например, на низких настройках качества исчезают тени (и не только в полдень), упрощаются анимации строительства и разрушения зданий, в целом падает детализация моделей, а текстуры приобретают хорошо знакомый PC-геймерам эффект «мыла».

Логично предположить, что на низких настройках качества требования к компьютерам пользователей будут предельно демократичными. А это действительно важно в таком жанре, как стратегии в реальном времени, которые в силу своей относительно невысокой популярности должны охватывать максимально возможную аудиторию.

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Релиз Age of Empires IV состоится уже в этот четверг, 28 октября.

#relic entertainment #age of empires iv #worlds edge
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