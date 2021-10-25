Специально для тех, кто считает местные высокие настройками смехотворно низкими.

Сегодня было снято эмбарго на публикацию обзоров на Age of Empires IV. Рецензенты уже поделились своими мнениями об игре, заявив, что перед нами достойное (хоть и не без недостатков) продолжение франшизы, которое определённо стоит внимания каждого любителя стратегий в реальном времени. Параллельно с этим стали появляться первые видеоролики по теме; в частности, авторы YouTube-канала ElAnalistaDeBits опубликовали видео, в котором продемонстрировали наглядное сравнение Age of Empires IV на высоких и низких настройках графики.

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Как и следовало ожидать, разница в графическом исполнении при таком сравнении не может не бросаться в глаза: по внешнему виду Age of Empires IV на низких настройках «стареет» на пару десятков лет. Так, например, на низких настройках качества исчезают тени (и не только в полдень), упрощаются анимации строительства и разрушения зданий, в целом падает детализация моделей, а текстуры приобретают хорошо знакомый PC-геймерам эффект «мыла».

Логично предположить, что на низких настройках качества требования к компьютерам пользователей будут предельно демократичными. А это действительно важно в таком жанре, как стратегии в реальном времени, которые в силу своей относительно невысокой популярности должны охватывать максимально возможную аудиторию.

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Релиз Age of Empires IV состоится уже в этот четверг, 28 октября.