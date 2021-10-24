Дескать, использовать неоднозначные изображения в художественных целях допустимо.

Не секрет, что в западном мире сейчас активно идёт борьба со всем «оскорбительным». Сказывается этот процесс и на видеоиграх: из проектов, выходивших задолго до начала всеобщей истерии, активно удаляют неоднозначный контент. Похоже, ещё одной жертвой современной повестки станет и Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition: серия, в целях юмора чуть ли не построенная на различных стереотипах, в том числе расистских. И вот, после публикации официального трейлера сборника ремастеров внимательные игроки заметили, что кое-где в обновлённых версиях GTA произошло «смягчение» контента.

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Так, один из обитателей Reddit заметил, что у одного из персонажей Grand Theft Auto Vice City — Фила Кэссиди — изменена текстура футболки. Если раньше на груди у него был изображён флаг Конфедерации, то теперь просто обрамлённый череп. Причину этого решения понять несложно: южные Конфедеративные Штаты Америки как одна из сторон во время гражданской войны в США выступали за сохранение рабства — факт из истории, который американцев сегодня заставляют забыть.

Многие из геймеров, вступивших в обсуждение данного изменения в обновлённой трилогии, проявили своё недовольство — дескать, хоть Конфедерация и выступала за чуть ли не преступные по современным меркам решения, но в целях искусства сохранить изображение её символики вполне допустимо. Кроме того, в этой связи многих волнует вопрос, как будет выглядеть и звучать современная San Andreas, чуть ли не полностью построенная на расистских высказываниях в отношении афро- и латиноамериканцев.

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Релиз Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition состоится 11 ноября на всех актуальных «больших» платформах. Мобильные версии выйдут в следующем году.