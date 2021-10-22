Компания Rockstar Games открыла на своём сайте доступ к полноценной странице, посвящённой грядущему сборнику GTA: The Trilogy — The Definitive Edition. В обновлённом разделе с трилогией появились скриншоты и рекламный трейлер с реальным игровым процессом из всех трёх игр.
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Доступ к предзаказам тоже открыт, цены уже названы:
- PC (Rockstar Store) — 4279 рублей;
- PlayStation Store — 4639 рублей;
- Microsoft Store — 59,99 доллара;
- Nintendo eShop — 5399 рублей.
Всё на той же странице появились некоторые технические детали по обновлённым проектам трилогии, самым интересным мы сейчас с вами поделимся.
Изменения в игровом процессе:
- система достижений для Rockstar Games Social Club;
- возможность перезапустить миссию после провала (нет нужды больше бегать к персонажу заново);
- улучшенные мини-карты с доработанной навигацией;
- обновлённые меню для выбора оружия и радиостанций;
- улучшенные механики прицеливания и стрельбы;
- переработанная стрельба из автомобиля в GTA: San Andreas;
- схема управления на геймпаде, взятая из GTA V.
Изменения в графике:
- поддержка 4K и 60 кадров/с на PlayStation 5 и Xbox Series X;
- текстуры повышенного разрешения абсолютно для всех объектов (персонажи, машины, здания и так далее);
- улучшенные эффекты погоды (в трейлере можно увидеть красивый дождь) и повышенная детализация растительности;
- полностью переработанная система освещения с улучшенными тенями и отражениями; увеличенная дальность прорисовки;
- поддержка NVIDIA DLSS на PC;
- поддержка сенсорного экрана и возможность прицеливания с помощью гироскопа на Nintendo Switch.
Релиз цифровой версии сборника состоится 11 ноября на PC, двух поколениях PlayStation и Xbox, а также Switch. Физические версии для консолей появятся в продаже 7 декабря.