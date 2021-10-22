Для PC заявлена поддержка NVIDIA DLSS.

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Компания Rockstar Games открыла на своём сайте доступ к полноценной странице, посвящённой грядущему сборнику GTA: The Trilogy — The Definitive Edition. В обновлённом разделе с трилогией появились скриншоты и рекламный трейлер с реальным игровым процессом из всех трёх игр.

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Доступ к предзаказам тоже открыт, цены уже названы:

PC (Rockstar Store) — 4279 рублей;

PlayStation Store — 4639 рублей;

Microsoft Store — 59,99 доллара;

Nintendo eShop — 5399 рублей.

Всё на той же странице появились некоторые технические детали по обновлённым проектам трилогии, самым интересным мы сейчас с вами поделимся.

Изменения в игровом процессе:

система достижений для Rockstar Games Social Club;

возможность перезапустить миссию после провала (нет нужды больше бегать к персонажу заново);

улучшенные мини-карты с доработанной навигацией;

обновлённые меню для выбора оружия и радиостанций;

улучшенные механики прицеливания и стрельбы;

переработанная стрельба из автомобиля в GTA: San Andreas;

схема управления на геймпаде, взятая из GTA V.

Изменения в графике:

поддержка 4K и 60 кадров/с на PlayStation 5 и Xbox Series X;

текстуры повышенного разрешения абсолютно для всех объектов (персонажи, машины, здания и так далее);

улучшенные эффекты погоды (в трейлере можно увидеть красивый дождь) и повышенная детализация растительности;

полностью переработанная система освещения с улучшенными тенями и отражениями; увеличенная дальность прорисовки;

поддержка NVIDIA DLSS на PC;

поддержка сенсорного экрана и возможность прицеливания с помощью гироскопа на Nintendo Switch.

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Релиз цифровой версии сборника состоится 11 ноября на PC, двух поколениях PlayStation и Xbox, а также Switch. Физические версии для консолей появятся в продаже 7 декабря.