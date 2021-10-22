Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition: скриншоты, дата выхода, подробности и трейлер-сравнение с оригиналом
Для PC заявлена поддержка NVIDIA DLSS.
анонсы и реклама
Упала цена RTX 3070 Asus TUF GAMING вопреки росту крипты
Круто подешевела 3080 Gigabyte Aorus несмотря на рост эфира
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось
MSI RTX 3070 еще дешевле

Компания Rockstar Games открыла на своём сайте доступ к полноценной странице, посвящённой грядущему сборнику GTA: The Trilogy — The Definitive Edition. В обновлённом разделе с трилогией появились скриншоты и рекламный трейлер с реальным игровым процессом из всех трёх игр.

реклама

Доступ к предзаказам тоже открыт, цены уже названы:

  • PC (Rockstar Store) — 4279 рублей;
  • PlayStation Store — 4639 рублей;
  • Microsoft Store — 59,99 доллара;
  • Nintendo eShop — 5399 рублей.

Всё на той же странице появились некоторые технические детали по обновлённым проектам трилогии, самым интересным мы сейчас с вами поделимся.

Изменения в игровом процессе:

  • система достижений для Rockstar Games Social Club;
  • возможность перезапустить миссию после провала (нет нужды больше бегать к персонажу заново);
  • улучшенные мини-карты с доработанной навигацией;
  • обновлённые меню для выбора оружия и радиостанций;
  • улучшенные механики прицеливания и стрельбы;
  • переработанная стрельба из автомобиля в GTA: San Andreas;
  • схема управления на геймпаде, взятая из GTA V.

Изменения в графике:

  • поддержка 4K и 60 кадров/с на PlayStation 5 и Xbox Series X;
  • текстуры повышенного разрешения абсолютно для всех объектов (персонажи, машины, здания и так далее);
  • улучшенные эффекты погоды (в трейлере можно увидеть красивый дождь) и повышенная детализация растительности;
  • полностью переработанная система освещения с улучшенными тенями и отражениями; увеличенная дальность прорисовки;
  • поддержка NVIDIA DLSS на PC;
  • поддержка сенсорного экрана и возможность прицеливания с помощью гироскопа на Nintendo Switch.

анонсы и реклама
RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
-17000р на RTX 3070 ASUS
RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь
-39 000р на MSI RTX 3080
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
-35000р на RTX 3080 MSI Gaming
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Релиз цифровой версии сборника состоится 11 ноября на PC, двух поколениях PlayStation и Xbox, а также Switch. Физические версии для консолей появятся в продаже 7 декабря.

#rockstar games #grand theft auto the trilogy the definitive edition
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Rockstar в Grand Theft Auto Online отметит двадцатилетие Grand Theft Auto III
Фанаты Grand Theft Auto V подсчитали, сколько обязательных убийств совершают герои игры
В Rockstar Games Launcher нашли логотипы ремастеров трилогии Grand Theft Auto
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Во что мы играли 10 лет назад: лучшие игры октября 2011 по мнению читателей журнала Игромания
18
Asus RTX 3080ti Strix LC - распаковка, температуры, шум, частоты в нагрузке, видео
46
Топ-5 самых частых ошибок кибербезопасности российского бизнеса по версии экспертов Тинькофф
14
Компьютер месяца от Zero - октябрь 2021 (часть 2)
19
Assassin's Creed Origins: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
7
Битва игровых компьютеров: CPU Core i3-10325 и Ryzen 3 3300Х в связке с GPU GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT
1
Обзор платформы Intel NUC Elements
1
Мои впечатления от игры Mafia 2 Definitive Edition. Часть третья
+

Сейчас обсуждают

la4mer2018
16:48
Драйвера чипсета - сайт АМД. Исправление латенности - центр обновления Винды.
AMD устранила ошибки, снижающие производительность на CPU Ryzen в играх до 15% в новой ОС Windows 11
[Zero]
16:46
Прежних цен на видюхи уже не будет. Барыги, однажды подняв цены, снижают их очень неохотно. Тем более, даже без майнинга возрос спрос на игры - люди сидят дома в пандемию и хотят играть. А чипов дефиц...
Компьютер месяца от Zero - октябрь 2021 (часть 2)
daring
16:45
Сойдет.
Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition: скриншоты, дата выхода, подробности и трейлер-сравнение с оригиналом
SweetLow
16:45
Ну да, "Через четыре года здесь будет город-сад!" (С)
За четыре года Intel обещает освоить пять новых техпроцессов
Виталий Shokerxxx
16:43
за чиплетами будущее. как и за 3д.
Проблема падения производительности процессоров AMD Ryzen в Windows 11 полностью решена
Александр Владимирович
16:40
Без оптической стабилизации и даром не нужны.
Xiaomi 11T доступен для заказа в России с выгодой до 13 000 рублей
Slow Mo
16:38
Можно представить если Хуанг ARM купит ,смартфоны от 1000$ будут плясать ,еще с дефицитом.Свобода закончилась, грядет сплошная обонплата ПК 100$ за полгода и это только начало
Новый сервис NVIDIA GFN RTX 3080 позволит взять видеокарту в аренду за $100 на 6 месяцев
Inqizitor
16:38
И опять 16*2 модули. Как будто мир сошёл с ума. Были бы 2*64 модули 30-30-30-56 на 6400 мгц, я был бы рад. Но, судя по всему, раз отборные планки на 16 гиг с такими таймингами, то нормальных 32 и 64 г...
G.SKILL анонсировала линейку компактных модулей DDR5 Ripjaws S5 с частотой до 6000 МГц
nax
16:37
Улетит вместе с системным блоком XD
Энтузиаст протестировал 500 мм кулер от Corsair
KingWhiteRobar
16:34
1) отличается, сигнал гасится стенами, и в итоге завардрайвить сеть становится значительно трудней. 2) подключиться к такой сети смогут лишь разрешенные мак адреса. Это само собой разумеющееся.
Китайские Wi-Fi адаптеры за ~2$: Обзор, разборка и тесты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем