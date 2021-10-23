Так-то эта услуга платная, как ни прискорбно.

Blizzard относится к тем компаниям, которые стремятся «содрать» с пользователей денег за всё да побольше. В частности, платной услугой является повторная смена имени пользователя (никнейма). Как известно, в сентябре Blizzard приняла решение о переименовании героя Overwatch Джесси Маккри, поскольку данный персонаж был назван в честь реально существующего человека — ведущего дизайнера уровней в компании — оказавшегося в центре скандала, в который сейчас вовлечена компания.

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Вчера Blizzard объявила, что Джесси Маккри переименуют в Коула Кэссиди, а чтобы отметить это событие, решила дать возможность всем желающим сделать повторную смену ника также бесплатной. Так сказать, мы переименовали героя, переименуйтесь вместе с ним и вы.

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Акция не вечная: она продлится до 5 ноября, так что если вы устали от своего текущего имени в Battle.net, то времени на раздумья немного. По умолчанию повторная смена ника в Battle.net стоит 699 рублей.