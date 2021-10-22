Если кто пропустил, то да, игра скоро выйдет на PC.

Вечером в минувшую среду Sony поделилась радостной вестью: God of War (2018) будет ещё одной игрой, которая перестанет быть эксклюзивом для консолей PlayStation, позволив PC-игрокам приобщиться к прекрасному. Сие замечательное событие состоится 14 января, ну а ушлые энтузиасты уже вовсю занимаются сравнением предоставленных Sony геймплейных кадров PC-версии с кадрами с PlayStation 5 в идентичных локациях и условиях. Получилось достаточно любопытно.

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Как и следовало ожидать, во многих сценах различия в качестве визуального исполнения PC-версии God of War сразу бросаются в глаза, однако в целом разница не столь велика, чтобы вызывать «вау-эффект». В конце концов, производительность PlayStation 5 соответствует или даже превосходит среднестатистический «игровой» компьютер, на борту которого, согласно статистике Steam, в большинстве случаев установлен графический ускоритель среднего или даже ниже среднего ценового диапазона.

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PC-версия God of War порадует поддержкой технологий DLSS, GTAO и SSDO, а также полностью поддерживает разрешение 4K при полностью разблокированной частоте кадров.