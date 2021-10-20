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Новости Software Михаил Андреев
PC-версия God of War (2018) выйдет в Steam в середине января
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Как известно, в Sony пару лет назад произошло переосмысление позиции по отношению к PC как к игровой платформе, в результате чего компания стала выпускать на компьютерах портированные версии своих популярных проектов. Происходит это спустя несколько лет после их релиза на PlayStation, поэтому конфликта интересов не происходит: PC-игроки уже получили возможность сыграть в Horizon Zero Dawn, Days Gone, а на подходе ремастеры Uncharted 4 и самостоятельное дополнение Uncharted The Lost Legacy. И вот, скоро каталог PC-игр пополнится God of War (2018).

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Соответствующей информацией официально поделилась Sony, опубликовав сопутствующий видеоролик и открыв Steam-страничку проекта с возможностью оформить предварительный заказ.

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Ожидайте поддержку DLSS, продвинутую графику, поддержку разрешения вплоть до 4K, а также полностью разблокированную частоту кадров. Релиз — 14 января.

#god of war
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