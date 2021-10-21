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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
На следующей неделе в DOOM Eternal появится режим «Орда»
Он очень (нет) интересный.
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Bethesda совместно с id Software уточнили, когда именно всем фанатам DOOM Eternal следует ждать выхода обновления с «говорящим» индексом 6.66, в состав которого помимо всего прочего также войдёт сравнительно увлекательный режим «Орда». Случится это уже в следующий вторник, 26 октября, а пока что нашему вниманию представили сопутствующий тематический видеоролик.

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Режим «Орда» предполагает выживание и отстрел всё более и более мощных волн демонов. Чем больше волн нам удаётся пережить, тем больше очков зарабатываем и тем более ценные награды получаем.

Вместе с «Ордой» в обновлении 6.66 появится улучшенная система подбора игроков в сетевом режиме Battlemode, два новых мастер-уровня, а также новая арена.

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Напомним, что DOOM Eternal вышла весной прошлого года и продемонстрировала рекордные для всей франшизы стартовые продажи. Проще говоря, проект успешен, получил высокие оценки и, судя по всему, до сих пор жив в плане мультиплеера.

#bethesda softworks #id software #doom eternal
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