Там есть огнемёт и лошадь.

По случаю празднования 25-летия серии Tomb Raider компании Square Enix и Crystal Dynamics выложили несколько роликов с геймплеем Tomb Raider: Ascension. Последняя позиционировалась разработчиком и издателем как своеобразное переосмысление всей серии, проект создавался параллельно с Tomb Raider образца 2013 года.

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Crystal Dynamics начала работать над Ascension ещё в самом начале 2019 года — практически сразу после релиза Tomb Raider: Underworld. Разработчики пытались оживить геймплейную формулу неожиданными элементами: спутник-ребёнок, свободный мир и нотки сверхъестественного во всём повествовании.

Геймплей Ascension сильно отличался от того, что мы привыкли видеть в играх серии Tomb Raider. Главная героиня каталась верхом на лошади, сражалась с пугающими тварями, применяя по назначению шикарный огнемёт.

Общение с представителями фокус-групп показало, что заложенные в Ascension требуют значительных доработок, после чего было принято решение о перезапуске производства новой Tomb Raider.

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Так началась разработка игры, вышедшей в 2013 году.