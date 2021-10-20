Было бы странно, если бы этого не случилось.

О существовании проекта под кодовым названием Assassin’s Creed Infinity мы официально узнали от Ubisoft ещё в начале июля. Тогда компания прокомментировала, что «Бесконечность» получила такой подзаголовок неспроста: новинка станет своеобразным постоянно развивающимся «хабом» франшизы. Причём, если верить инсайдерам, то Ubisoft возлагает на Infinity такие большие надежды, что временно даже перестанет выпускать по Assassin’s Creed новые проекты за исключением дополнений и обновлений к уже существующим частям серии. И вот, похоже, касательно нового амбициозного проекта появились дополнительные сведения.

реклама

В частности, один из пользователей Reddit, утверждающий, что обладает близкими к производственному процессу Assassin’s Creed Infinity связями в Ubisoft, заявляет, что проект будет представлять собой своеобразный набор «историй», в том числе тех, что уже были рассказаны в предыдущих частях франшизы. Каждая такая «история» будет выполнена в камерном формате в «полуоткрытом» мире. По словам инсайдера, структура таких историй в Assassin’s Creed Infinity чем-то напоминает современные игры серии Hitman, а сама Ubisoft при подготовке проекта в качестве источника вдохновения использовала платформу Helix из Assassin’s Creed Unity.

анонсы и реклама Новейшие RX 6600 в Регарде -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена -17000р на RTX 3070 ASUS RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -39 000р на MSI RTX 3080 Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза -35000р на RTX 3080 MSI Gaming В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Какие конкретно истории Ubisoft намеревается пересказать, не уточняется. Справедливости ради, достойна каждая. Как бы то ни было, важно помнить, что перед нами слух, причём от источника, который трудно (если не невозможно) назвать проверенным, поэтому воспринимать информацию следует с изрядной долей скептицизма.