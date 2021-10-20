Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Assassin’s Creed Infinity могут включить «пересказы» предыдущих частей франшизы
Было бы странно, если бы этого не случилось.
анонсы и реклама
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось
MSI RTX 3070 еще дешевле
RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену

О существовании проекта под кодовым названием Assassin’s Creed Infinity мы официально узнали от Ubisoft ещё в начале июля. Тогда компания прокомментировала, что «Бесконечность» получила такой подзаголовок неспроста: новинка станет своеобразным постоянно развивающимся «хабом» франшизы. Причём, если верить инсайдерам, то Ubisoft возлагает на Infinity такие большие надежды, что временно даже перестанет выпускать по Assassin’s Creed новые проекты за исключением дополнений и обновлений к уже существующим частям серии. И вот, похоже, касательно нового амбициозного проекта появились дополнительные сведения.

реклама

В частности, один из пользователей Reddit, утверждающий, что обладает близкими к производственному процессу Assassin’s Creed Infinity связями в Ubisoft, заявляет, что проект будет представлять собой своеобразный набор «историй», в том числе тех, что уже были рассказаны в предыдущих частях франшизы. Каждая такая «история» будет выполнена в камерном формате в «полуоткрытом» мире. По словам инсайдера, структура таких историй в Assassin’s Creed Infinity чем-то напоминает современные игры серии Hitman, а сама Ubisoft при подготовке проекта в качестве источника вдохновения использовала платформу Helix из Assassin’s Creed Unity.

анонсы и реклама
Новейшие RX 6600 в Регарде
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
-17000р на RTX 3070 ASUS
RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
-39 000р на MSI RTX 3080
Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
-35000р на RTX 3080 MSI Gaming
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Какие конкретно истории Ubisoft намеревается пересказать, не уточняется. Справедливости ради, достойна каждая. Как бы то ни было, важно помнить, что перед нами слух, причём от источника, который трудно (если не невозможно) назвать проверенным, поэтому воспринимать информацию следует с изрядной долей скептицизма.

#ubisoft #assassins creed infinity
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Энтузиасты сравнили Far Cry 6 на компьютерах и консолях: PC ожидаемо вне конкуренции
Ubisoft бесплатно раздаёт оригинальную Tom Clancy’s Ghost Recon
Похоже, отключение оверлея Ubisoft Connect способствует повышению производительности Far Cry 6
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мнение: любому разумному геймеру пора начинать майнить
732
Лучшие стратегии, в которые мне не надоедает играть уже много лет. Часть вторая
8
Китайские Wi-Fi адаптеры за ~2$: Обзор, разборка и тесты
54
Как AMD бросила поддержку "устаревших" видеокарт и возможный сговор AMD+nVidia против Microsoft
57
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 40 тысяч рублей: октябрь 2021
5
Хранение личной фильмотеки - домашний медиа-сервер против стриминговых интернет-сервисов
24
Мои впечатления от игры Mafia 2 Definitive Edition. Часть вторая
11
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 ХТ в связке с процессором Core i5-10600KF
1
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X570S Carbon EK X
+

Сейчас обсуждают

Kira625
14:39
Ну с эпплом пусть сами разбираются, там вообще эту секту сложно понять. ;)
Мобильный процессор Intel Core i9-12900H получит 14 ядер и 20 потоков
Сергей Хомич
14:39
Для win7x64 с сайта производителя можно спокойно скачать подходящий драйвер: revision number 13.9. поддержка hd2350. В чем претензия к amd? Что не пихает в новые драйверы поддержку старых версий виндо...
Как AMD бросила поддержку "устаревших" видеокарт и возможный сговор AMD+nVidia против Microsoft
Михаил Головинский
14:38
ну а вот господин Альф выше говорит, что абсолютно все, кто не майнит имея одну видюху в компе, те чудаки на букву М, если перевести на обычный русский) с этого и пошло все
Мнение: любому разумному геймеру пора начинать майнить
omoikane
14:38
За ним пошли идиоты, которые думали что если что к кормушке присосутся. А на самом деле, он только и делал что пиарился грязными способами все время, абсолютно все. Особенно умиляют те кто поверил что...
Миллиардеры в Америке обогатились на 2,1 триллиона долларов, а миллионы потеряли работу
ev_rus
14:38
Надеюсь на выпуск Д4 это не повлияет, жду.
Activision Blizzard уволила больше двадцати сотрудников в рамках скандала о домогательствах
Yolanda Tarska
14:37
Не 900-1000я поддерживаются как раз нормально.
Как AMD бросила поддержку "устаревших" видеокарт и возможный сговор AMD+nVidia против Microsoft
mo3ulla
14:36
где то засмеялся мой старый ноут на 5450 радике который амд дропанула с поддержки - на драйвере где не работает DXVA ускорение через гпу ... решением было установить дрова от висты .... что на вин8 и...
Как AMD бросила поддержку "устаревших" видеокарт и возможный сговор AMD+nVidia против Microsoft
Yolanda Tarska
14:35
Как раз 1080ти лучшая карта, со старта её кто взял, сейчас её хватает и заменить на 4080 только. А ты меняешь вон карты каждый год, ну что делать, неопытные пользователи и фанатики типо тебя это наход...
Как AMD бросила поддержку "устаревших" видеокарт и возможный сговор AMD+nVidia против Microsoft
omoikane
14:35
жесть ты шизик :D Шапочку c фольги сегодня одел? :D
Миллиардеры в Америке обогатились на 2,1 триллиона долларов, а миллионы потеряли работу
Kozma
14:35
Не. Ну если денег хватает, то ни к чему эти 100$/мес. Однако, для очень многих в постсовке это треть или четверть ЗП.
Мнение: любому разумному геймеру пора начинать майнить
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем