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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Guardians of the Galaxy уточнили системные требования проекта: игра займёт не 150, а 80 Гбайт на накопителе
После оптимизации.
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На днях в Steam появились системные требования грядущего супергеройского боевика Guardians of the Galaxy. В целом они оказались абсолютно приемлемыми, особенно, учитывая, что на дворе конец 2021 года, если бы не одно «но»: в перечне требований было заявлено 150 Гбайт свободного пространства на накопителе.

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Естественно, это безумно много даже по современным меркам, поэтому многие геймеры, которые ещё не успели обзавестись терабайтными NVMe-накопителями, закономерно начали негодовать. И вот, негодование принесло свои плоды: буквально только что разработчики из Eidos Montreal уточнили, что на самом деле объём игры на PC не составит 150 Гбайт. В настоящее время игра находится на финальных стадиях оптимизации, и к релизу её объём составит порядка 80 Гбайт.

В остальном «системки» остаются прежними: разработчики рекомендуют видеокарту GTX 1660 Super или Radeon RX 590, процессор Core i7-4790 или Ryzen 5 1600 и 16 Гбайт оперативной памяти. И всё это под управлением Windows 10.

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Релиз Guardians of the Galaxy состоится уже 26 октября на всех актуальных платформах.

#square enix #eidos montreal #guardians of the galaxy #marvels guardians of the galaxy
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