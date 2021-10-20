После оптимизации.

На днях в Steam появились системные требования грядущего супергеройского боевика Guardians of the Galaxy. В целом они оказались абсолютно приемлемыми, особенно, учитывая, что на дворе конец 2021 года, если бы не одно «но»: в перечне требований было заявлено 150 Гбайт свободного пространства на накопителе.

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Естественно, это безумно много даже по современным меркам, поэтому многие геймеры, которые ещё не успели обзавестись терабайтными NVMe-накопителями, закономерно начали негодовать. И вот, негодование принесло свои плоды: буквально только что разработчики из Eidos Montreal уточнили, что на самом деле объём игры на PC не составит 150 Гбайт. В настоящее время игра находится на финальных стадиях оптимизации, и к релизу её объём составит порядка 80 Гбайт.

Hey everyone! We wanted to give you an update on the final size of the PC version of the game, which will not be 150 GB. The team is in the last stages of optimizing the final game and we can confirm the file size will be approximately 80 GB at launch. — Marvel's Guardians of the Galaxy (@GOTGTheGame) October 19, 2021

В остальном «системки» остаются прежними: разработчики рекомендуют видеокарту GTX 1660 Super или Radeon RX 590, процессор Core i7-4790 или Ryzen 5 1600 и 16 Гбайт оперативной памяти. И всё это под управлением Windows 10.

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Релиз Guardians of the Galaxy состоится уже 26 октября на всех актуальных платформах.