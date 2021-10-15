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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Для боевика по «Стражам галактики» с головой хватит GTX 1660 Super и Core i7 четвёртого поколения
Правда, на накопителе придётся освободить как минимум 150 Гбайт пространства.
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В преддверии скорого релиза Marvel’s Guardians of the Galaxy разработчики из Eidos Montreal таки собрались с силами, отыскали в глубине своей души совесть и поделились с широкой общественностью информацией о системных требованиях проекта. Оказалось, что для воспроизведения новинки вполне хватит средненького компьютера, возраст которого составляет уже больше пяти—шести лет. Разве что требования к объёму оперативной памяти и к свободному пространству на накопителе «кусачие».

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Итак, поехали, минимальные требования:

  • процессор: Intel Core i5-4460 или AMD Ryzen 5 1400;
  • 8 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 570;
  • 150 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • операционная система Windows 10.

Рекомендованные требования:

  • процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 5 1600;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 Super или AMD Radeon RX 590;
  • 150 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • операционная система Windows 10.
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Релиз Marvel’s Guardians of the Galaxy — 26 октября на всех актуальных платформах.

#square enix #eidos montreal #marvels guardians of the galaxy
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