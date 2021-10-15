Правда, на накопителе придётся освободить как минимум 150 Гбайт пространства.

RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде

RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде

В преддверии скорого релиза Marvel’s Guardians of the Galaxy разработчики из Eidos Montreal таки собрались с силами, отыскали в глубине своей души совесть и поделились с широкой общественностью информацией о системных требованиях проекта. Оказалось, что для воспроизведения новинки вполне хватит средненького компьютера, возраст которого составляет уже больше пяти—шести лет. Разве что требования к объёму оперативной памяти и к свободному пространству на накопителе «кусачие».

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Итак, поехали, минимальные требования:

процессор: Intel Core i5-4460 или AMD Ryzen 5 1400;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 570;

150 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10.

Рекомендованные требования:

процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 5 1600;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 Super или AMD Radeon RX 590;

150 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10.

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Релиз Marvel’s Guardians of the Galaxy — 26 октября на всех актуальных платформах.