В преддверии скорого релиза Marvel’s Guardians of the Galaxy разработчики из Eidos Montreal таки собрались с силами, отыскали в глубине своей души совесть и поделились с широкой общественностью информацией о системных требованиях проекта. Оказалось, что для воспроизведения новинки вполне хватит средненького компьютера, возраст которого составляет уже больше пяти—шести лет. Разве что требования к объёму оперативной памяти и к свободному пространству на накопителе «кусачие».
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Итак, поехали, минимальные требования:
- процессор: Intel Core i5-4460 или AMD Ryzen 5 1400;
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 570;
- 150 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 10.
Рекомендованные требования:
- процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 5 1600;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 Super или AMD Radeon RX 590;
- 150 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 10.
Релиз Marvel’s Guardians of the Galaxy — 26 октября на всех актуальных платформах.