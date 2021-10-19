Минцифры собирается запустить в будущем году супер-приложение «Госуслуги», попутно создав возможность регистрации на портале Госуслуг учётной записи для детей младше 14 лет. Соответствующая информация была обнародована министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максутом Шадаевым.
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«В следующем году мы планируем запускать большой супер-апп, мы его называем супер-апп, мобильное приложение “Госуслуги”, которое тоже должно полностью подстраиваться под профиль пользователя, предлагая те услуги, которые ему положены, которые ему могут быть интересны. В этом смысле проактивное оказание услуг для нас очень важная часть», — заявил Шадаев.
Министр также отметил, что в этом году министерство запустило новую веб-версию портала. «Надеюсь, до конца года мы старую версию портала отключим. Там очень много новых возможностей технических. Все ориентировано на то, чтобы пользователь максимально быстро мог найти нужную услугу, максимально быстро мог заполнить необходимое заявление, используя для этого минимальное количество кликов», — добавил Шадаев.
Минцифры также поставило перед собой такие задачи в части обеспечения кибербезопасности на 2021-2022 годы, как выявление и блокировка 80% фишинговых сайтов в течение 24 часов; снижение на 50% количества мошеннических звонков; оперативный мониторинг утечек персональных данных и другие.