Что бы это могло быть?..

На сегодняшний день знаменитая украинская студия GSC Game World вовсю трудится над S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl, который, если в планы не вклинится суровая реальность, должен выйти уже следующей весной. Однако помимо сиквела культового боевика в стенах студии также создаётся некий неанонсированный проект, о котором упомянул руководитель студии Евгений Григорович на своей страничке в деловой социальной сети LinkedIn.

реклама

Что это за таинственный проект, пока можно только догадываться. Не исключено, что речь идёт о ремастерах оригинальной трилогии S.T.A.L.K.E.R. Это было бы логично: сегодня графика в играх серии уже совсем устаревшая и явно нуждается в «ремонте», дабы новое поколение геймеров приобщилось к теперь уже классике постсоветского игропрома.

С другой стороны, информация о работе над новыми проектами в GSC Game World поступала ещё в конце лета: тогда студия искала новых сотрудников, причём значительная часть из них — ключевые для «жизни» игры, что намекает на совсем раннюю стадию их производства.

Unannounced Title In Development At GSC Game World Alongside STALKER 2.

I personally Hope it's STALKER 1 Remastered for PC & Console @bogorad222 @DaXboxUniverse pic.twitter.com/SbnBQH7lbG — Faizan Shaikh (@FaizShaikh7681) October 18, 2021

анонсы и реклама Новейшие RX 6600 в Регарде -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена -17000р на RTX 3070 ASUS RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -39 000р на MSI RTX 3080 Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза -35000р на RTX 3080 MSI Gaming В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Возвращаясь к теме S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl, напоминаем, что её релиз назначен на 28 апреля на PC и Xbox текущего поколения.