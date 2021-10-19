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Новости Software Михаил Андреев
GSC Game World помимо S.T.A.L.K.E.R. 2 трудится над неким неанонсированным проектом
Что бы это могло быть?..
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На сегодняшний день знаменитая украинская студия GSC Game World вовсю трудится над S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl, который, если в планы не вклинится суровая реальность, должен выйти уже следующей весной. Однако помимо сиквела культового боевика в стенах студии также создаётся некий неанонсированный проект, о котором упомянул руководитель студии Евгений Григорович на своей страничке в деловой социальной сети LinkedIn.

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Что это за таинственный проект, пока можно только догадываться. Не исключено, что речь идёт о ремастерах оригинальной трилогии S.T.A.L.K.E.R. Это было бы логично: сегодня графика в играх серии уже совсем устаревшая и явно нуждается в «ремонте», дабы новое поколение геймеров приобщилось к теперь уже классике постсоветского игропрома.

С другой стороны, информация о работе над новыми проектами в GSC Game World поступала ещё в конце лета: тогда студия искала новых сотрудников, причём значительная часть из них — ключевые для «жизни» игры, что намекает на совсем раннюю стадию их производства.

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Возвращаясь к теме S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl, напоминаем, что её релиз назначен на 28 апреля на PC и Xbox текущего поколения.

#gsc game world #s.t.a.l.k.e.r. 2 #s.t.a.l.k.e.r. 2 heart of chernobyl
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