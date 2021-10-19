На сегодняшний день знаменитая украинская студия GSC Game World вовсю трудится над S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl, который, если в планы не вклинится суровая реальность, должен выйти уже следующей весной. Однако помимо сиквела культового боевика в стенах студии также создаётся некий неанонсированный проект, о котором упомянул руководитель студии Евгений Григорович на своей страничке в деловой социальной сети LinkedIn.
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Что это за таинственный проект, пока можно только догадываться. Не исключено, что речь идёт о ремастерах оригинальной трилогии S.T.A.L.K.E.R. Это было бы логично: сегодня графика в играх серии уже совсем устаревшая и явно нуждается в «ремонте», дабы новое поколение геймеров приобщилось к теперь уже классике постсоветского игропрома.
С другой стороны, информация о работе над новыми проектами в GSC Game World поступала ещё в конце лета: тогда студия искала новых сотрудников, причём значительная часть из них — ключевые для «жизни» игры, что намекает на совсем раннюю стадию их производства.
Unannounced Title In Development At GSC Game World Alongside STALKER 2.— Faizan Shaikh (@FaizShaikh7681) October 18, 2021
I personally Hope it's STALKER 1 Remastered for PC & Console @bogorad222 @DaXboxUniverse pic.twitter.com/SbnBQH7lbG
Возвращаясь к теме S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl, напоминаем, что её релиз назначен на 28 апреля на PC и Xbox текущего поколения.