Судя по активности GSC Game World в разделе своих собственных вакансий, у студии всё хорошо, и для осуществления долгосрочных планов ей необходимы новые трудовые ресурсы, о чём руководство компании заботливо упомянуло в своих социальных сетях.

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Как пишут представители GSC Game World, студии требуются сотрудники «для целого ряда отделов и проектов», причём необязательно быть состоявшимся профессионалом: даже если вы начинающий разработчик, то можно попробовать свои силы. Коллектив нуждается в дизайнерах, художниках, аниматорах, программистах игрового процесса и пользовательского интерфейса, сценаристах и других ключевых работниках. Всего — 34 вакансии.

Судя по тому, что перечисленные GSC Game World вакансии — всё-таки ключевые для проекта, маловероятно, что речь идёт о расширении команды разработки S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl: степень готовности последнего уже слишком высока, чтобы говорить о сценаристах и аниматорах с программистами.

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Иными словами, студии требуются разработчики для производства неких новых проектов. Что же касается S.T.A.L.K.E.R. 2, то с каждым днём данный долгострой становится всё ближе: подождать осталось всего восемь месяцев — до 28 апреля следующего года.