Теперь релиз не сдвинется. Наверное.

Отправка видеоигр в печать, или, как выражаются на Западе, «на золото», давно и почти полностью утратила свой смысл, но традиция осталась: таким образом разработчики отмечают завершение работы над игрой и переход её в статус выявления и искоренение небольших ошибок и огрехов, которые можно ликвидировать в предрелизных патчах. Вот несколько часов назад очередь отправки в печать добралась до Forza Horizon 5. Параллельно это также означает, что обозначенная ранее дата выхода — 5 ноября — сменится только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Такие случаи возникают, но настолько редко, что этой вероятностью можно пренебречь.

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Напоминаем, что действие Forza Horizon 5 развернётся в Мексике — стране с богатым разнообразием природных зон и прекрасных видов. Здесь есть и побережье, и горы, и снег, и исторические города, и луга. Поэтому разработчики и выбрали Мексику в качестве сеттинга: в относительно небольшой игровой мир можно уместить все биомы.

С системными требованиями можно ознакомиться вот в этой нашей заметке. Если не смотреть на «идеальную» опцию, то они вполне приемлемые по сегодняшним меркам.