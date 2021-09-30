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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
GeForce RTX 3080 и Radeon RX 6800 XT прописались в «идеальных» системных требованиях Forza Horizon 5
Такая идеальность абсолютному большинству не по карману.
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За месяц с копейками до выхода Forza Horizon 5 разработчики из Playground Games соизволили огласить «весь список» системных требований своей амбициозной новой гоночной игры. То, что отделаться средненьким компьютером не удастся, было понятно ещё из геймплейных демонстраций проекта, и вот, сегодня домыслы подтвердились.

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Приступим сразу к делу. Минимальные требования:

  • процессор: Intel Core i5-4460 или AMD Ryzen 3 1200;
  • 8 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 470;
  • 110 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • операционная система Windows 10.

Рекомендованные требования:

  • процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 1500X;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 590;
  • 110 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • операционная система Windows 10.

«Идеальные» требования:

  • процессор: Intel Core i7-10700K или AMD Ryzen 7 3800XT;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 или AMD Radeon RX 6800 XT;
  • 110 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • операционная система Windows 10.
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Релиз Forza Horizon 5 состоится 5 ноября на PC и Xbox Series.

#playground games #forza horizon 5
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