За месяц с копейками до выхода Forza Horizon 5 разработчики из Playground Games соизволили огласить «весь список» системных требований своей амбициозной новой гоночной игры. То, что отделаться средненьким компьютером не удастся, было понятно ещё из геймплейных демонстраций проекта, и вот, сегодня домыслы подтвердились.
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Приступим сразу к делу. Минимальные требования:
- процессор: Intel Core i5-4460 или AMD Ryzen 3 1200;
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 470;
- 110 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 10.
Рекомендованные требования:
- процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 1500X;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 590;
- 110 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 10.
«Идеальные» требования:
- процессор: Intel Core i7-10700K или AMD Ryzen 7 3800XT;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 или AMD Radeon RX 6800 XT;
- 110 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 10.
Релиз Forza Horizon 5 состоится 5 ноября на PC и Xbox Series.