Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
«Молодцы!»: Владимир Путин поздравил команду Team Spirit с победой на турнире The International 10 по Dota 2
Признание на высшем уровне.
анонсы и реклама
<b>Супердешевая</b> RTX 3070 на фоне роста крипты
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось
MSI RTX 3070 еще дешевле
RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену

Как уже хорошо знают все хоть мало-мальски интересующиеся видеоиграми товарищи, вчера российская команда Team Spirit стала победителем на турнире The International 2021 (10). Случай беспрецедентный, поэтому привлёк внимание даже высшего руководства страны. Сегодня на официальном сайте Президента России было опубликовано поздравление от Владимира Путинам в адрес участников Team Spirit.

реклама

«На пути к финалу вы продемонстрировали яркие лидерские качества и сплочённость, а в решающем поединке, который стал настоящим испытанием мастерства и характеров, сумели сконцентрироваться и в самый ответственный момент перехватить инициативу у сильных соперников. На деле доказали, что наши киберспортсмены всегда нацелены на результат и способны покорить любые вершины», — отметил президент.

анонсы и реклама
Мегаслив топовой 3070 Gigabyte Aorus дешевле любого Палит
Новейшие RX 6600 в Регарде
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
-17000р на RTX 3070 ASUS
RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
-39 000р на MSI RTX 3080
Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
-35000р на RTX 3080 MSI Gaming
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Напомним, что вчерашняя победа Team Spirit на The International 10 — первая в истории России и вторая в истории постсоветского пространства в целом: десять лет назад, в 2011 году, турнир выиграл украинский коллектив Natus Vincere (NAVI).

#dota 2
6
Показать комментарии (6)

Материалы по теме

Из-за пандемии крупный турнир The International 2021 по Dota 2 проведут без «живой» публики
Стартовал юбилейный чемпионат The International 10 по Dota 2, на котором разыграют рекордные 40 миллионов долларов
Российская команда Team Spirit выиграла престижный турнир The International 10 по Dota 2, заработав $18,2 млн
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Моё мнение: современные процессоры переразогнаны с завода
63
Оцениваем целесообразность покупки компьютера в Computeruniverse
35
Ультра-бомж-гейминг на AFOX GT-730 (AF730-2048D5H5) или пробивание дна
20
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: октябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
6
Компьютер месяца от Zero - октябрь 2021 (часть 1)
118
Изучаем возможности видеоядра i7 11700 в прикладных, игровых и тестовых программах
26
Просмотр сериалов - как вариант проведения свободного времени и мой чарт-лист
34
Краткий обзор процессорного кулера Scythe Kotetsu Mark II
43
Мои впечатления от игры Mafia 2 Definitive Edition. Часть первая
10
Битва процессоров: Core i5-11600КF VS Ryzen 5 3600ХТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
7

Сейчас обсуждают

Михаил
20:00
6600 у нас че по цене равна 3060. В этом и фишка что хуже и ее как захотят и будут продавать. У амд тем более есть быстрее камни
Radeon RX 6600/ХТ vs GeForce RTX 3060 – оптимальная геймерская бюджетная видеокарта от Benchmark
ev_rus
19:55
Смотря с чем сравнить, если с 3060ти/3070, то да, а если с 7700, то 3060 космос, как жизнь на Марсе.
Radeon RX 6600/ХТ vs GeForce RTX 3060 – оптимальная геймерская бюджетная видеокарта от Benchmark
ev_rus
19:52
Ухаха, там где мыльные пузыри, там физиономия этой бабы, уже начинает это настораживать и надоедать :)
Представлен рейтинг самых быстрых настольных процессоров октября 2021 г – Core i9-11900К на 11 месте
nax
19:51
Я верю в Раджу Кодури :)
Radeon RX 6600/ХТ vs GeForce RTX 3060 – оптимальная геймерская бюджетная видеокарта от Benchmark
Шешенбек Тант-Оглы
19:51
Иди отсюда бедолага с GTX 1050 ti
Radeon RX 6600/ХТ vs GeForce RTX 3060 – оптимальная геймерская бюджетная видеокарта от Benchmark
ev_rus
19:49
Их 10 нм технологически практически 7 нм, просто специфика несколько иная, не переживай за Интел.
Intel сохраняет шансы обойти TSMC в области литографии к 2025 году
MriS
19:48
Нафиг эта тыква нужна за оверпрайс. Этот APU лишь лох может купить. Вот 5800х может угодить, но него нет встройки, хотя место на подложке для неё есть. Видеокарты сейчас дорого стоят.
Изучаем возможности видеоядра i7 11700 в прикладных, игровых и тестовых программах
nax
19:47
я верю в Раджу Кодури
Radeon RX 6600/ХТ vs GeForce RTX 3060 – оптимальная геймерская бюджетная видеокарта от Benchmark
ev_rus
19:47
Да я сам имею украинские корни, Харьков, не страшно кто там кого как называет :)
Депутат Госдумы прокомментировала победу российской команды Team Spirit на турнире по Dota 2
cupgrn
19:47
Хватит насиловать труп , давно бы делом занялись - ведьмаком 4. Попробовали новый сеттинг , облажались , делайте то что у вас хорошо получается - ведьмак . Такими темпами как сейчас они 10 лет будут у...
Инсайдер: CD Projekt RED готовит масштабную переделку Cyberpunk 2077
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем