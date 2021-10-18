Как уже хорошо знают все хоть мало-мальски интересующиеся видеоиграми товарищи, вчера российская команда Team Spirit стала победителем на турнире The International 2021 (10). Случай беспрецедентный, поэтому привлёк внимание даже высшего руководства страны. Сегодня на официальном сайте Президента России было опубликовано поздравление от Владимира Путинам в адрес участников Team Spirit.
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«На пути к финалу вы продемонстрировали яркие лидерские качества и сплочённость, а в решающем поединке, который стал настоящим испытанием мастерства и характеров, сумели сконцентрироваться и в самый ответственный момент перехватить инициативу у сильных соперников. На деле доказали, что наши киберспортсмены всегда нацелены на результат и способны покорить любые вершины», — отметил президент.
Напомним, что вчерашняя победа Team Spirit на The International 10 — первая в истории России и вторая в истории постсоветского пространства в целом: десять лет назад, в 2011 году, турнир выиграл украинский коллектив Natus Vincere (NAVI).