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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Российская команда Team Spirit выиграла престижный турнир The International 10 по Dota 2, заработав $18,2 млн
Главное — не совершить ошибку выжившего, бросив учёбу ради киберспорта.
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Обычно мы в редакционной новостной ленте не оповещаем читателей о каких-то событиях в области киберспорта, но сегодня случай уникальный, поэтому заслуживающий исключения из правил. Итак, киберспортивный коллектив Team Spirit, представлявший Россию на престижнейшем турнире The International 10 по дисциплине Dota 2, стал триумфатором, одолев китайский коллектив PSG.LGD.

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Призовой фонд The International 10 составлял 40 миллионов долларов, из которых почти половина — 18,2 млн — ушла триумфаторам. Занявшая второе место команда PSG.LGD получила $5 млн. Таким образом, усидчивые геймеры, годами оттачивавшие своё мастерство, стали миллионерами.

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Важно отметить, что это первый случай, когда победителем The International стала российская команда, и второй — когда победила команда с постсоветского пространства. В 2011 году лучшей из лучших стала украинская команда Natus Vincere (NAVI).

#dota 2
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