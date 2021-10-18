Вот вам и «завершающие этапы разработки».

В начале октября разработчики из FromSoftware сообщили о том, что их многообещающий проект Elden Ring находится на завершающих стадиях производства. Логично было предположить, что назначенную на 21 января дату выхода авторы уже не изменят, но, как оно обычно бывает, в современной игровой индустрии строить планы, даже краткосрочные, весьма нелепо. Сегодня FromSoftware сообщила о переносе выхода Elden Ring больше чем на месяц — до 25 февраля.

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Причина переноса достаточно стандартная: глубина и стратегическая свобода Elden Ring превзошла изначальные ожидания разработчиков; как следствие, на доведение проекта до рабочего состояния потребуется дополнительное время. С 12 по 14 ноября студия проведёт закрытое сетевое тестирование, на участие в котором могут зарегистрироваться все желающие. Ну, а кого изберут — уже дело Фортуны.