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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Выход амбициозной ролевой игры Elden Ring отложили до конца февраля
Вот вам и «завершающие этапы разработки».
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В начале октября разработчики из FromSoftware сообщили о том, что их многообещающий проект Elden Ring находится на завершающих стадиях производства. Логично было предположить, что назначенную на 21 января дату выхода авторы уже не изменят, но, как оно обычно бывает, в современной игровой индустрии строить планы, даже краткосрочные, весьма нелепо. Сегодня FromSoftware сообщила о переносе выхода Elden Ring больше чем на месяц — до 25 февраля.

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Причина переноса достаточно стандартная: глубина и стратегическая свобода Elden Ring превзошла изначальные ожидания разработчиков; как следствие, на доведение проекта до рабочего состояния потребуется дополнительное время. С 12 по 14 ноября студия проведёт закрытое сетевое тестирование, на участие в котором могут зарегистрироваться все желающие. Ну, а кого изберут — уже дело Фортуны.

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#bandai namco #fromsoftware #elden ring
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Evgeniy Som
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ты же писал что у тебя риг из 12-ти 3060, хотя в реале была одно 3060. Выходит ты тряпло и после этого все твои слова и говна не стоят. А по поводу видюхи то тут есть те кто купил 3080, отмайнил ее ...
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nonses84
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N1ghtwish
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Полк Белок
18:19
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Депутат Госдумы прокомментировала победу российской команды Team Spirit на турнире по Dota 2
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