В настоящее время именно Elden Ring является наиболее ожидаемым игровым проектом в широкой геймерской общественности. Релиз данной амбициозной игры от создателей Dark Souls назначен на 21 января, однако многие геймеры, наученные горьким опытом игровой индустрии последних пары лет, вполне закономерно предположили, что в указанный день их ожидаемый «тайтл» не выйдет. Но, похоже, опасения на этот раз всё же можно отбросить.
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Как уточнили представители студии FromSoftware в подкасте японского издания Famitsu, процесс производства Elden Ring находится на завершающих этапах. Более того, разработчики уверены, что новинка полностью оправдает все ожидания игроков.
Напомним, что в Elden Ring появятся многие новые геймплейные механики, например, возможность сражаться верхом на лошади, а плотность «точек интереса» на единицу площади игрового мира превзойдёт все предыдущие творения студии FromSoftware. Теперь хотелось бы верить, что разработчики не перенесут релиз в самый последний момент, как в индустрии случалось уже не раз.