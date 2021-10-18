Релиз, стало быть, уже не за горами.

Недавно студия Techland сообщила, что помимо Dying Light 2 также занимается продолжением поддержки первой, до сих пор привлекающей сотни тысяч игроков части франшизы. В частности, уже в обозримом будущем первая Dying Light должна будет появиться на консолях текущего поколения (PlayStation 5 и Xbox Series), и вот, заветный день уже почти наступил.

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Сегодня внимательные посетители североамериканского рейтингового агентства ESRB заметили, что Dying Light был присвоен возрастной рейтинг для версий под указанные выше платформы и Nintendo Switch. Возрастной рейтинг ожидаемый — M (Mature, 17+) — и своё решение ESRB обосновывает присутствием в игре крови, жестокости и обильного применения ругательств.

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Dying Light вышла в начале 2015 года, а сиквел выйдет в начале февраля года следующего. За годы своего существования Dying Light стала эталоном в жанре зомби-боевиков, задвинув всех «конкурентов» далеко на второй план.