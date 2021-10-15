От слова «некстген» пора отказываться, пока не анонсируют PlayStation 6 и Xbox Two.

Несмотря на то, что Dying Light уже пожилой зомби-боевик, а ему «на смену» скоро придёт сиквел, он продолжает ежемесячно радовать сотни тысяч пользователей. Естественно, просто так бросить столь успешный продукт нельзя, вот разработчики из Techland по мере возможности его и поддерживают. В частности, представители студии сообщили, что на подходе обновление для консолей «следующего» (по факту, спустя год после их выхода, уже текущего) поколения.

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Что конкретно войдёт в состав обновления, пока не уточняется, но всеми деталями разработчики обещают поделиться с нами в будущем. Опять-таки, в насколько отдалённом, не сообщается.

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Оно и немудрено: сейчас все силы Techland брошены на производство и полировку Dying Light 2, действие которой развернётся спустя двадцать лет после событий первой части в одном из последних Городов человечества. Да, по сюжету, человечество не смогло справиться с зомби-вирусом и почти кануло в лету. Релиз Dying Light 2 назначен на 4 февраля.