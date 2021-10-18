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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Депутат Госдумы прокомментировала победу российской команды Team Spirit на турнире по Dota 2
Надо понимать, киберспорт — это спорт, но не совсем.
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Вчера вечером в отечественном киберспорте произошло знаковое событие: команда Team Spirit стала триумфатором престижнейшего турнира The International 10 по Dota 2, получив не только признание и любовь среди фанатов, но и заработав внушительные $18,2 млн. Весть разлетелась по всему Рунету, и, естественно, добралась и до кабинетов Государственной Думы.

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Так, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала вчерашнюю победу Team Spirit. По словам Журовой, ребята старались и заслуженно победили, однако теперь был создан прецедент, и многие молодые люди могут воодушевиться примером триумфаторов The International 10, решив также заняться киберспортом, и этот процесс, считает Журова, уже будет не остановить.

По мнению Журовой, из-за киберспорта страна теряет потенциальных великих спортсменов, способных стать олимпийскими чемпионами, но ничего не поделать — это их выбор. Депутат считает сложившуюся ситуацию правдой жизни: нет смысла рассуждать хорошо это или плохо — это данность, ничего уже не изменится, и форсировать изменения государство не станет.

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«В конце концов, лучше уж киберспорт, чем хайповое блогерство. Это хотя бы подходит под спорт, хоть и без физической активности», — отметила Журова.

#dota 2
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