Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Twitch сообщила, что хакерам не удалось получить пароли и личные данные пользователей в результате взлома
Ну, а мы верим. Что ещё остаётся.
анонсы и реклама
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось
MSI RTX 3070 еще дешевле
RTX 3060 Gigabyte недорого в Ситилинке
RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену

В начале октября Twitch пострадал от действий хакеров: в Сеть слили около 150 Гбайт данных, среди которых сведения о заработках стримеров и другие непредназначенные для публики сведения. На текущий момент уязвимость, позволившая хакерам набедокурить, устранена, но один из важных вопросов всё же оставался открытым: а не утекли ли в Сеть персональные данные простых пользователей? Номера банковских карт, почтовые ящики, номера телефонов, пароль от учётной записи: все эти сведения, попавшие не в те руки, могут стоить нервов, времени и даже денег простым потребителям контента Twitch.

реклама

Но паниковать не стоит; по крайней мере, если верить администрации Twitch. По словам оной, никакие личные данные пользователей злоумышленникам заполучить не удалось: они не смогли пробраться к зашифрованным сведениям. Как пишут представители сервиса, влияние утечки информации на пользователей если и было, то минимальное.

анонсы и реклама
Регард круто снизил цену новых RX 6600
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
<b>Супердешевая</b> RTX 3060 Ti в Регарде
-17000р на RTX 3070 ASUS
RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
-39 000р на MSI RTX 3080
Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
-35000р на RTX 3080 MSI Gaming
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

В настоящее время Twitch продолжает исправлять последствия от утечки. Примечателен тот факт, что об уязвимости в своих системах администрация Twitch знала задолго до взлома: её об этом предупреждали и специалисты, и профильные СМИ. Но пока жареный петух в пятую точку не клюнул, в компании не зашевелились. Очень не европейский/американский подход к организации бизнеса, однако.

#twitch
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Похоже, в утечке данных Twitch нашли упоминания «неприкосновенных» стримеров
Twitch считает человеческий фактор причиной недавней масштабной утечки данных
Twitch подтвердил факт взлома своих серверов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Лучшие стратегии, в которые мне не надоедает играть уже много лет. Часть первая
29
По каким причинам я не куплю процессор Intel 12 поколения Alder Lake, а останусь на AMD Zen 3
241
10 комплектующих с AliExpress для сборки мощного ПК под гейминг и поднятие нод
122
Занижает ли Microsoft производительность продукции AMD - моё знакомство с Windows 11
99
Мое мнение о ценах б.у. компьютерных комплектующих
77
Сколько мы переплачиваем за железо относительно жителей соседних стран
76
Обзор маршрутизатора ASUS TUF Gaming AX5400 (TUF-AX5400)
9
Битва игровых ПК: процессоры Core i5-9600KF и Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартами GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5700 XT
+
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Extreme
4
Мои впечатления от игры "Патриоты. Внезапный удар" (Patriots - A Nation Under Fire)
1

Сейчас обсуждают

Dmitry Mitry
14:30
Да там зимой +10
Северный Ванкувер обеспечат теплом от майнинга биткоинов
MriS
14:29
Все эти тесты фейк) Главнее плавность картинки и отклик винды Проги для мониторинга нагружают проц и фпс падет) Зачем с ними играть)
Microsoft выпустила патч для Windows 11, решающий проблему замедления процессоров AMD Ryzen
nax
14:28
Сейчас стали модны обтягивающие штаны типа лосин. Девушки в них выглядят ещё более возбуждающими чем без них. Видно как в том самом месте всё "просвечивает". Так и хочется сказать, "ну наденьте хотя б...
Японские феминистки раскритиковали виртуальную аниме-блогершу за "объективацию" женщин
Velzevul Handshaked
14:28
Похрену на эти фейкотесты, на новый год буду дарить себе 5800Х.
Редактор сайта Bilibili случайно раскрыл скорость Core i9-12900K в 3DMark – плюс 38% к Ryzen 9 5950X
rebel-1
14:28
Чота купон не пришел. А вообще плохо что купон только на новые игры. Я б несколько дополнений прикупил бы, да он на них не действует.
Epic Games Store проводит раздачу 10 долларов на покупку игр для всех пользователей магазина
LoL
14:28
Никакущий он для игр)) В четырехпоточной игре только разгон всего и вся позволяет дойти до стокового 1600аф и 2600)
Microsoft выпустила патч для Windows 11, решающий проблему замедления процессоров AMD Ryzen
Spambomber_2
14:27
Ага, креативно, задорно и молодёжно. Молодцы, а ВанкувЕр - гермафродит - сам еб...ёт и сам родит. А автор, как говнорекламщик говномайнинга, идёт в пожизненный бан.
Северный Ванкувер обеспечат теплом от майнинга биткоинов
stockclock
14:27
Может потому что дебилы постят новости про рост запросов "скачать видокарту"? Такой вопрос может прийти в голову только после вот таких "новостей". Это тупо гнилая попытка создать унылый мем.
В Яндексе набирает популярность поисковый запрос "скачать видеокарту"
Такой-то
14:26
устали от порнушки автомат им нужен
Для Роскомнадзора разработают автоматическую систему поиска запрещенного контента
warmuza
14:26
Вот только Интел будет делать видеочипы на TSMC, сократив чью-то долю в производстве. И это явно не Apple.
Nvidia прекращает выпуск видеокарт RTX 3000 в октябре для поддержания высоких цен
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем