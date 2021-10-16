Ну, а мы верим. Что ещё остаётся.

В начале октября Twitch пострадал от действий хакеров: в Сеть слили около 150 Гбайт данных, среди которых сведения о заработках стримеров и другие непредназначенные для публики сведения. На текущий момент уязвимость, позволившая хакерам набедокурить, устранена, но один из важных вопросов всё же оставался открытым: а не утекли ли в Сеть персональные данные простых пользователей? Номера банковских карт, почтовые ящики, номера телефонов, пароль от учётной записи: все эти сведения, попавшие не в те руки, могут стоить нервов, времени и даже денег простым потребителям контента Twitch.

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Но паниковать не стоит; по крайней мере, если верить администрации Twitch. По словам оной, никакие личные данные пользователей злоумышленникам заполучить не удалось: они не смогли пробраться к зашифрованным сведениям. Как пишут представители сервиса, влияние утечки информации на пользователей если и было, то минимальное.

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В настоящее время Twitch продолжает исправлять последствия от утечки. Примечателен тот факт, что об уязвимости в своих системах администрация Twitch знала задолго до взлома: её об этом предупреждали и специалисты, и профильные СМИ. Но пока жареный петух в пятую точку не клюнул, в компании не зашевелились. Очень не европейский/американский подход к организации бизнеса, однако.