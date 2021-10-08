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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Взломщики Twitch продолжают заниматься вандализмом, а администрацию сервиса давно предупреждали об уязвимостях
Но им было индифферентно. Пока жареный петух не клюнул.
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На днях стало известно о том, что взломщики пробили брешь в дохленькой защите сервиса и «угнали» с серверов огромное количество информации, в том числе конфиденциальные сведения и статистику заработков стримеров. Twitch подтвердила факт взлома и впоследствии связала его с «человеческим фактором», но, если верить отдельным СМИ, то этого «человеческого фактора» можно было избежать.

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Как сообщают журналисты издания The Verge, о проблемах с безопасностью в системах Twitch было известно задолго до взлома. Администрацию сервиса предупреждали о возможных последствиях, но никаких выводов руководство не сделало. Результат — резонансное известие о «сливе» кучи конфиденциальной информации.

Более того, по всей видимости, дыры в системе безопасности, через которые взломщики получили доступ к данным Twitch, до сих пор не заделаны. Сегодня пользователи сервиса заметили, что карточки некоторых популярных игр заменились на изображение удивлённого лица Джеффа Безоса — основателя и главы Amazon, которой уже несколько лет принадлежит Twitch. Проще говоря, взломщики продолжают безнаказанно и спокойно заниматься вандализмом.

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Ну а стримерам и зрителям можно посоветовать сбросить ключи трансляции, поменять пароли и в целом максимизировать безопасность своего аккаунта, хотя бы подключив двухфакторную аутентификацию, которая спасёт вас даже в случае получения злоумышленниками пароля от учётной записи.

#twitch
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