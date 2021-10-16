Футбольные симуляторы — довольно неоднозначный жанр в играх. Ничего кардинально нового в них внедрить нельзя по определению, а игроки тем временем всё равно жаждут новшеств и современных технологий. На текущий момент единственным лицензиатом франшизы FIFA является Electronic Arts с её спортивным подразделением EA Sports, но в перспективе, причём, отнюдь не долгосрочной, это может измениться.
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Несколько дней назад стало известно, что у FIFA и EA возникли разногласия: первая затребовала почти двукратную сумму за продление лицензии на использование своего бренда в играх издательства. Как следствие, Electronic Arts уже подумывает о смене названия своей футбольной серии и, по слухам, таковым станет EA Sports FC.
Теперь же представители Международной федерации футбола решили прокомментировать новости. Как поясняют в FIFA, в организации произошла смена подхода к лицензированию своего бренда — она больше не хочет, чтобы выгодоприобретателем от данной лицензии была какая-то одна компания и выступает против монополизации на рынке видеоигр. Организация уже начала поиск возможных новых партнёров, готовых использовать её лицензию.
Представители федерации считают видеоигры в целом и киберспорт в частности одними из самых быстрорастущих «отраслей», поэтому чтобы активно развиваться, нужно разветвляться и искать новых партнёров, а не отдавать всё в руки единственному, пусть и проверенному, издателю.