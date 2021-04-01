С сегодняшнего дня, 1 апреля, закон «О защите прав потребителей» запрещает продажу «отдельных видов технически сложны товаров» без предварительной установки российских приложений. Данное ограничение является актуальным по отношению ко всем находящимся в продаже в России устройствам, произведённым после указанной даты. Напомним, изначально норма закона должна была вступить в силу 1 июля 2020 года, но её введение два раза откладывалось.

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Собственно, перечень программ, утверждённый постановлением правительства, уже имеется. Авторы обещают обновлять его раз в год 1 августа. На данный момент главным критерием отбора является объём аудитории — не менее 500 тысяч пользователей в год. Компании, которые захотят внести свои программы в список для предварительной установки на устройства, должны самостоятельно подать заявку для включения. Нынешние списки приложений, предназначенных для предустановки на разные типы устройств, уже известны.

На смартфоны и планшеты с Android и iOS необходимо предустановить:

Яндекс.Браузер;

Поисковик «Яндекс»;

Яндекс.Карты;

Яндекс.Диск;

Почта Mail.ru;

ICQ;

Голосовой ассистент «Маруся»;

Новости Mail.ru;

OK Live;

ВКонтакте;

Одноклассники;

MirPay (только Android);

Госуслуги;

МойОфис Документы;

Kaspersky Internet Security (только Android);

Applist.ru.

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На компьютеры и ноутбуки под управлением Windows:

МойОфис Стандартный. Домашняя версия.

На телевизоры Smart TV необходимо предустановить:

Поисковик «Яндекс»;

Wink;

Ivi;

Первый;

КиноПоиск;

Okko;

More.tv;

Premier;

Смотрим;

НТВ;

Start.

Важно также знать, что законом предусматривается три варианта предварительной установки программ. Таким образом, сам производитель устройств должен выбрать свой вариант или несколько:

установка на накопитель устройства;

размещение ярлыков для загрузки;

установка программ при первом включении устройства через диалоговое окно.

Та же компания Apple выбрала именно третий вариант — он был добавлен по предложению Федеральной антимонопольной службы именно для купертинской компании.