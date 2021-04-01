В России вступил в силу закон о предустановке отечественных приложений на смартфоны, планшеты, PC и телевизоры с функцией Smart TV
С сегодняшнего дня, 1 апреля, закон «О защите прав потребителей» запрещает продажу «отдельных видов технически сложны товаров» без предварительной установки российских приложений. Данное ограничение является актуальным по отношению ко всем находящимся в продаже в России устройствам, произведённым после указанной даты. Напомним, изначально норма закона должна была вступить в силу 1 июля 2020 года, но её введение два раза откладывалось.
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Собственно, перечень программ, утверждённый постановлением правительства, уже имеется. Авторы обещают обновлять его раз в год 1 августа. На данный момент главным критерием отбора является объём аудитории — не менее 500 тысяч пользователей в год. Компании, которые захотят внести свои программы в список для предварительной установки на устройства, должны самостоятельно подать заявку для включения. Нынешние списки приложений, предназначенных для предустановки на разные типы устройств, уже известны.
На смартфоны и планшеты с Android и iOS необходимо предустановить:
- Яндекс.Браузер;
- Поисковик «Яндекс»;
- Яндекс.Карты;
- Яндекс.Диск;
- Почта Mail.ru;
- ICQ;
- Голосовой ассистент «Маруся»;
- Новости Mail.ru;
- OK Live;
- ВКонтакте;
- Одноклассники;
- MirPay (только Android);
- Госуслуги;
- МойОфис Документы;
- Kaspersky Internet Security (только Android);
- Applist.ru.
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На компьютеры и ноутбуки под управлением Windows:
- МойОфис Стандартный. Домашняя версия.
На телевизоры Smart TV необходимо предустановить:
- Поисковик «Яндекс»;
- Wink;
- Ivi;
- Первый;
- КиноПоиск;
- Okko;
- More.tv;
- Premier;
- Смотрим;
- НТВ;
- Start.
Важно также знать, что законом предусматривается три варианта предварительной установки программ. Таким образом, сам производитель устройств должен выбрать свой вариант или несколько:
- установка на накопитель устройства;
- размещение ярлыков для загрузки;
- установка программ при первом включении устройства через диалоговое окно.
Та же компания Apple выбрала именно третий вариант — он был добавлен по предложению Федеральной антимонопольной службы именно для купертинской компании.
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