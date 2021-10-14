Будущая витрина для прогрессивных «три в ряд»?

Издание «Коммерсантъ» сообщает, что «Сбер» купил домен games.ru, стоимость которого могла составить около $1 миллиона. Эксперты уже назвали данную покупку одну из крупнейших в зоне .ru за последние годы.

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На данный момент «Сбер» пока не раскрыл своих планов на домен, но есть все основания полагать, что компания собирается разместить по данному адресу собственный магазин игр, что логично. То есть, там могут продаваться подписки на профильные сервисы «Сбера» и игры, разработанные компании как самостоятельно, так и в сотрудничестве с партнёрами. Комментарии по поводу покупки представители компании дать отказались.

Аналитики считают, что развитие игрового направления поможет «Сберу» увеличить свою долю на рынке экосистем и составить достойную конкуренцию «Яндексу». Напомним также, что ещё весной текущего года стало известно о запуске направления «Сбер игры» — его запустила дочерняя банку компания «Сберинтертейнмент». Тогда было объявлено что в рамках нового направления станут развиваться продюсерский центр, издательство, студия внутренней разработки и смежные сервисы.

Источник издания «Ведомости» утверждает, что инвестиции компании в новое направление могут составить порядка $100 миллионов. «Сбер» эту информацию не стал комментировать. Планировалось также, что в новый сегмент войдёт подразделение Gosu Data Lab, которое разрабатывает голосового ассистента для игроков Gosu Voice Assistant, и аналитическую платформу Gosu Data Platform. Закрыта ли сделка, в «Сбере», опять же, не уточнили.

Как утверждает доменный инвестор Павел Гросс-Днепров, покупка games.ru — одна из крупнейших сделок по продаже домента в зоне .ru за последние годы.

«Домен действительно топовый — кроме того что однословный, он еще и является названием целой отрасли, которая активно развивается. Получить такой домен — значит претендовать на лидерские позиции на рынке игр, просто так домены такого уровня не покупаются», — полагает Гросс-Днепров.

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«Игровое направление может помочь "Сберу" привлечь новую аудиторию, которая ранее не оценила контентные сервисы компании», — считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.