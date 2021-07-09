Глава игрового направления «Сбера» Алиса Чумаченко в рамках конференции WN St. Petersburg’21 заявила о масштабных планах по развитию сервиса. Так, в «СберИграх» не только появится собственный магазин, но также отдел по разработки и изданию проектов для PC и консолей.

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Дальнейшее развитие сервиса «СберИгры» будет происходит в трёх основных направлениях: голосовой ассистент для игр, платформа персонализации и собственный маркетплейс. Начнём с обсуждения последнего.

Разработчики смогут подключаться к платформе «СберИгр» и публиковать свои игры на всех доступных площадках. В маркетплейсе будут представлены как мобильные проекты, так и игры под HTML5 — немного странный ориентир, если честно. Скорее всего, этот сегмент будет заполнен «донатным» непотребством, но мы будем рады ошибаться. Будут там и проекты для PC, работающие через «облако».

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Если говорить про издательскую деятельность, то «СберИгры» планирует предложить будущим партнёрам размещение с ценами ниже рыночных. Заказ проектов на внутреннюю разработку тоже предусматривается.

Ключевая задача для «СберИгр» — заявить о себе и закрепиться на рынке игр в России. Причём, речь в данном случае идёт как о PC, так и о консолях. В сервисе хотят заняться изданием проектов для всех актуальных платформ.

Следующий означенный вектор развития «СберИгр» — голосовой помощник. На презентации было озвучено, что ассистент станет обучаться и адаптироваться под конкретную игру, общаться с игроком и помогать ему лучше ориентироваться. Как это будет работать и будет ли работать вообще — узнаем в ближайшем будущем.

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«СберИгры», по словам Алисы Чумаченко, должен стать аналогом Netflix по части персонализации запросов пользователя. Платформу хотят обучить помогать игроку в прохождении проектов таким образом, чтобы излюбленные приёмы прохождения «подсвечивались» в первую очередь. Скорее всего, эти истории, «фишки» и приёмы станут работать в проектах, размещённых в маркетплейсе «СберИгр». Сервис собирается научиться управлять уровнем удовлетворённости пользователей в реальном времени.

Глобальная цель — научиться генерировать миры под конкретных игроков. Наверное, сейчас Фил Спенсер вместе с Гейбом Ньэллом должны напрячься. Или нет?